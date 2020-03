Sjekk oversikten over hvilke restauranter som stenger

Som følge av utbruddet av koronaviruset har regjeringen gjort en rekke tiltak for å begrense videre spredning. Statsminister Erna Solberg sier at det er de strengeste tiltakene som er gjort i Norge i fredstid. Tiltakene varer i to uker fra de trådde i kraft torsdag 12. mars klokka 18.00.

Én meter mellom hver gjest

Tiltakene er at alle barnehager, skoler, utdannelsesinstitusjoner og treningssentre stenges.

Ingen idretts- og kulturarrangementer skal gjennomføres.

Virksomheter som tilbyr hårklipp, massasje, hudpleie, kroppspleie og tatoveringer skal stenges.

Skjenkesteder skal stenges, mens steder som tilbyr matservering kan holde åpent på én betingelse: Spisesteder og restauranter må sørger for at det er minimum én meter mellom hver gjest. Av den grunn har en rekke restauranter meldt at de holder stengt.

Disse stenger

Disse restaurantene stenger:

Daglig leder i Mat og Uteliv, Roger Sande, informerer Fædrelandsvennen at Monsoon Sushi & Asian, Mercado Tapas, Cafe Rasmus, Burger Bordello, Bellini og All Inn skal stenges.

Harveys, Håndverkeren og Sjøhuset Restaurant melder på Facebook at de stenger.

Charlies bar har stengt.

Disse holder åpent

Disse restaurantene melder at de holder åpent:

Daglig leder og eier av Le Monde Tapas, Mohammed Nahiry, sier at tapasrestauranten holdes åpen.

Daglig leder i Skagen Pub holder matserveringen åpen på dagtid. Men puben stenger på kvelden, samtidig som kjøkkenet, slik de nye tiltakene krever.

Mother India, Hos Naboen og La Famiglia melder på Facebook at de holder åpent.

Burger King holder åpent, men det er ikke mulig å spise i restauranten. Kun takeaway er mulig.

Egon i Kristiansand holder åpent, men med reduserte åpningstider.

Jonas B. holder åpent.

Tilstede mat og mer holder åpent, med reduserte åpningstider.

Big Horn Steak House holder åpent.

De to Dolly Dimple’s-restaurantene holder åpent.

Restauranter som ikke er nevnt har ikke informert om status på sine Facebook-sider. Kjenner du til flere restauranter som har stengt? Skriv det i kommentarfeltet eller send tips til oss!