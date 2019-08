Mandag starter årets Student Ude Uga

– Vi vil med Student Ude Uga inkludere og presentere studentene for byens spisesteder og mattilbud, noe vi gleder oss til, forteller prosjektleder Morten Johansen til KRSby.

I forbindelse med høstens studiestart arrangeres Student Ude Uga fra førstkommende mandag til søndag kveld.

Konseptet har flere likhetstrekk til Spis Ute Uka, men denne gangen er det altså studentene som er i fokus igjen, og som kan spise på 11 forskjellige restauranter for 100, 125 og 150 kroner.

Nederst i saken kan du se hvilke 11 restauranter som er med.

– Knytter sammen campus og byen

Benedicte Nordlie (25) er gjenvalgt til sitt andre studieår som leder for Studentorganisasjonen i Agder (STA).

Hun mener Student Ude Uga er et initiativ som kan introdusere byens nye studenter for tilbudene i Kvadraturen.

Kristian Hole

– Det er et kjempefint initiativ at aktører i Kristiansand vil legge til rette for at studenter blir bedre kjent med byen de skal bo i framover. I tillegg er det sosiale aspektet også viktig. De gode samtalene kommer gjerne over god mat, og det å ta med seg venner og komme seg bort fra campus på UiA og oppleve bykjernen er fint, forteller Nordlie.

Hun legger til:

– Hvis man tenker i et større perspektiv er slike tiltak bra for universitetsby-strategien, for å knytte sammen campus- og sentrum.

Se video fra den første dagen i fadderuka, og hør hvilke forventninger nye studenter har til Kristiansand:

Disse spisestedene er med

Amigos: 100,-

Ostegratinert hvetetortilla fylt med langtidsstekt oksekjøtt og pico de gallo. Serveres med ris, salat, salsa og rømme.

Campino: 100,-

Valgfri medium pizza eller valgfri kebabtallerken.

Glipp:

Halv pris på utvalgte retter.

Harvey’s Sportsbar: 125,-

Harvey’s hjemmelagde Cheeseburger. Serveres med fries og husets purreløksdip, med brioche burgerbrød spesiallaget av Dampen.

Håndverkeren: 125,-

BBQ Spareribs med hjemmelaget maisstuing, coleslaw og fries.

Jonas B: 100,-

Pizza Calabrese, spicy, med tomatsaus, mozzarella, salami Calabrese, grillet paprika, akasiehonning og basilikum.

Eller Jonas-burger til 150,-

Fersk burger med bacon, cheddar, plommetomat, blandet grønn salat, rødløk, syltet agurk og chipotlemajones. Med brioche burgerbrød, og fries toppet med rosmarin og parmesan.

Jordbærpikene: 125,-

Nachos laget med storfekjøtt, gratinert med Norvegia og toppes med vårløk, mais, koriander, salsa og rømme.

Mother India: 125,-

Murg Curry, kyllingfileter i en nydelig tradisjonell indisk krydder- og karrisaus.

Snadderkiosken: 100,-

Tangenburger (160 g) og valgfri 0,5 liter mineralvann.

Teateret: 100,-

Teaterets veganske kikert-biff servert med ratatouille, grillede asparges, tzatziki og urtebakte poteter.

Peppes Pizza 100,-

Velg mellom fire porsjonspizzaer: Pure Ham, BBQ Chicken, Beef & Onion eller Vegetarian. Finnes i glutenfrie varianter.