Skroter afterski-konsept – gjenåpner Tollboden

KRISTIANSAND: Ledelsen i restaurantkonsernet begrunner nedleggelsen med at det er for mange like konsepter i byen. Onsdag kom nyheten om at «gamle Tollboden» gjenoppstår.

– Ja, det er riktig at vi gjenåpner Tollboden i Tollbodgaten, bekrefter Roger Sande, daglig leder i Mat & Uteliv, i en epost til Fædrelandsvennen.

Slutt på dansing på bordene

Nyheten ble først sluppet på et facebook-arrangement i regi av linjeforeningen Emporium ved UiA. Der opplyses det om at foreningens medlemmer er invitert til åpningsfest lørdag 12. oktober.

Det er altså bare et drøyt år etter at lokalet i Tollbodgaten ble bygd om for å huse afterski-baren Zwei Grosse Bier Bar.

– Vi tror dette er et konsept som vil fungere godt i Tollbodgata, uttalte Sande den gang.

Han la til at han ikke fryktet konkurransen fra det lignende utestedet Heidi’s Bier bar, som meldte sin ankomst til Kristiansand rundt samme tid i fjor.

– Ikke nok til å drive butikk

Afterski-barene ligger i dag 150 meter fra hverandre, men nå blir det altså slutt på dansing på bordene i Tollbodgata.

– Mange henvendelser fra våre gjester om afterski og dansing på bordene i nikkers til ompa-musikk ble noe ensformig i lengden. Så derfor er Tollboden tilbake, med sin gode musikk og stemning, skriver Sande i eposten onsdag ettermiddag.

– Vi har vurdert det til at tre nesten like konsepter i Kristiansand er for mye, så derfor velger vi å gjenåpne Tollboden. Lørdagene har vi stort sett hatt fulle hus, men det er ikke nok til å drive butikk, skriver han videre.

Lignende konsepter er som nevnt Heidi’s Bier bar, som ligger i Vestre Strandgate, samt den danske puben Old Irish Pub. Sistnevnte ligger i Havnekvartalet og åpnet i sommer.

Fortsetter med burger-restaurant

Selv om det gamle utestedet gjenoppstår, blir det ingen endring for restauranten Burger Bordello, som ligger i Markens gate 8. Restauranten, som tidligere het Tollboden Burger Bordello, slo seg sammen med det mexicanske spisestedet Papito, da de flyttet fra Tollbodgata til Markens i april i fjor.

– Flyttingen av restauranten fra Tollbodgaten til Markens har vært særdeles vellykket og øker fortsatt. Det har ikke blitt mindre populært etter at ølprisen ble satt ned til 50 kroner på Burger Bordello, skriver Sande og signaliserer dermed at de ikke har noen planer om å gi seg i priskrigen på øl.

Når de åpner Tollboden seinere i oktober vil de fortsette med de samme ølprisene der.

