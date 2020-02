Dette er de mest populære spisestedene i Kristiansand

Kristiansands uteliv- og restaurantbransje har mye å by på, og i disse dager er 49 spisesteder med på matfestivalen Spis Ute Uka, som feirer 10-årsjubileum.

Men hvordan skal man navigere i den store restaurantjungelen i byen?

KRSby har derfor sjekket hvilke tre spisesteder som rangeres høyest i Kristiansand, på fire ulike reiseapper.

Tripadvisor

Arkiv Fædrelandsvennen

Tripadvisor er en av verdens mest kjente reiseapper, hvor man kan rangere hoteller, restaurantopplevelser og mye mer.

I Kristiansand er det disse restaurantene som rangeres høyest blant brukerne av appen:

1: Tilstede mat og mer: Sjømat-, vegetar- og rawfood-spisested som ligger i Markens gate.

2: Indian Ocean Tandoori: Indisk tradisjonell restaurant på Lund Torv.

3: Saigon Nam Nam: Vietnamesisk takeaway-restaurant i Vestre Strandgate.

Damares Stenbakk

Yelp

Yelp er populær app som lar brukerne oppdage mindre steder i byer, for eksempel spisesteder, puber og kafeer.

Disse spisestedene i Kristiansand er høyest rangert på Yelp per dags dato:

Arkiv Fædrelandsvennen

1: Bønder i Byen: Tilbyr urban bondekost på Øvre Torv.

2: Panda Panda: Kafé og restaurant på Torvet som spesialiserer seg på salat, kaffe og grønne lunsjretter.

3: Bakgården restaurant: Restaurant i Tollbodgata, som er kun tilgjengelig for selskap.

Airbnb

Airbnb, som står for «air-bed and breakfast», er en app for reiseglade personer som ønsker å leie hjemme hos privatpersoner, framfor en typisk hotellferie.

I appen står også restaurantanmeldelser sentralt, og i Kristiansand er det disse spisestedene som er høyest rangert:

Kristian Hole

1: Bølgen & Moi: Brasserie på Fiskebrygga med sesongpreget meny.

2: Tilstede mat og mer: Sjømat-, vegetar- og rawfood-spisested, som ligger i Markens gate.

3: Mother India: Tradisjonelt indisk spisested i Markens gate.

NB: På listen over de beste spisestedene i Kristiansand på Airbnb-appen står restauranten Food Asylum i Markens gate oppført på plass nummer tre. Denne restauranten er i dag nedlagt, men det finnes et rent take-away-utsalg fra Food Asylum i Dronningens gate.

Restaurant Guru

Appen Restaurant Guru lar deg utforske verdens utallige restauranter, samt lagre og rangere de beste besøkene fra dine ferieturer.

I Kristiansand er det disse spisestedene som har fått topprangering under «Best restaurants»:

Arkiv Fædrelandsvennen

1: Kobu: Tradisjonelt japansk spisested i Vestre Strandgate.

2: Tilstede mat og mer: Sjømat-, vegetar- og rawfood-spisested, som ligger i Markens gate.

3: Spiren Kafé på Spiregården: Serverer vegansk mat i Dronningens gate.