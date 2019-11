– Vi kan bekrefte at vi har bestemt oss for å satse i Kristiansand, sier selskapets administrerende direktør, Kenneth Lorentzen, på telefon til KRSby.

Den svenske sportsbar- og restaurantkjeden O’Learys er kanskje best kjent fra flyplasser over store deler av Norden og utover Europa. Men i løpet av de tre neste årene skal selskapet også satse mer i Norge, ved å utvide fra 19 til 40 steder.

Kristiansand er altså en av byene som den svenske kjeden ser stort potensial i.

– Vi ser for oss to O’Learys i Kristiansand

Pressebilde

Lorentzen sier videre:

– Vi ser for oss to O’Learys i Kristiansand, hvor vi planlegger å åpne den første neste år.

– Vi ønsker å åpne en klassisk sportsbar-restaurant og et eget event-senter med større areal og aktiviteter som bowling, shuffleboard, escape-rooms og mer. Hvor i byen vi skal åpne vet vi foreløpig ikke, siden vi framover skal finne samarbeidspartnere i Kristiansand som kan drifte som franchise. I andre byer har vi hatt suksess med event-sentre både på store kjøpesentre, men også i sentrum.

Om det blir klassisk sportsbar-restaurant eller event-senter som åpnes i Kristiansand i 2020 er altså foreløpig usikkert.

Frykter ikke «ølkrig» og tøff konkurranse

NTB scanpix

– Det er en beryktet ølkrig her i byen, som presser prisene ned, og flere utesteder og restauranter har kastet inn håndkleet dette året. Hva tenker du om konkurransen i Kristiansand?

– Det vil alltid være lokale forskjeller og vi er allerede vant til ulike ølpriser i forskjellige land. Fordelen med vårt konsept er at vi tilbyr et bredt spekter, både mat, drikke, aktiviteter og det sportslige. O’Learys har eksistert i 30 år og vi er trygge på at konseptet vårt står seg veldig godt i en konkurransesituasjon, sier Lorentzen.

Shutterstock

I første omgang er det Kristiansand som blir satsingen på Sørlandet, men selskapet skal etter hvert også vurdere Grimstad og Arendal som potensielle byer å åpne filialer i.

Ønsker andre aktører velkommen

Torbjørn Witzøe

Når det kommer til lignende konsepter er det nok Harvey’s Sportsbar i Tollbodgata som blir en naturlig konkurrent for O’Learys i Kristiansand, spesielt hvis den svenske kjeden velger å etablere seg midt i sentrum – noe tiden vil vise.

Den nye daglige lederen på Harvey’s, Kha Huynh, har følgende kommentar til saken:

– Vi kommer til å fortsette med å fokusere på vårt eget konsept og det vi er best på. Men vi ønsker alle andre aktører som vil etablere seg i Kristiansand velkommen, sier Kha Huynh på telefon til KRSby.