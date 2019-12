Erik (23) studerer 12 timer i døgnet på toppskole i Sveits

– Her er det høy konkurranse på generell basis. Mye grunnet deres prestisjeprofil som trekker gode professorer og ambisiøse studenter, sier utvekslingsstudent Erik Sandvik (23) fra Gimlekollen til KRSby.

Sandvik holder på med en mastergrad i økonomi og administrasjon ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen, men dette semesteret har han tatt utveksling ved prestisjeuniversitetet St. Gallen i Sveits.

Nummer én i verden

For niende år på rad har Financial Times rangert St. Gallens mastergrad innenfor strategi og internasjonal ledelse, som nummer én i verden.

Dette semesteret har Sandvik tatt flere av fagene ved det prestisjefulle studiet, som en del av mastergraden ved Norges Handelshøyskole i Bergen.

– Jeg må bevise at jeg klarer å holde følge når jeg jobber side om side med de aller beste i verden, sier 23-åringen.

Privat

Financial Times mener også at noen av skolens suksessformler er at de som har fullført graden har fått gjennomsnittlig best lønn på arbeidsplassen sin etter tre år. I tillegg scorer de høyt på å gjennomføre karrieremål i årene etter utdannelsen.

Professor i økonomi ved UiA, Trond Randøy, bekrefter toppskolens betydelige utdannelsesprogram.

– Det er alltid bra å reise til kjente universiteter. Vi på UiA har også utveksling med St. Gallen, og vi både sender og mottar studenter derfra. Det er et bra universitet og jeg kjenner til deres betydelige lederutdannelsesprogrammer, hvor de rekrutterer i et europeisk og internasjonalt marked, sier Randøy.

12 timer om dagen hele uka

– Har du lyst til å lykkes må du legge i stor arbeidsmengde. Det går nok 10 til 12 timer om dagen til skolerelatert arbeid, forteller Sandvik.

Han legger til at det forberedes best mulig til eksamener, gruppeoppgaver og framføringer fra tidlig om morgenen til etter middagstid.

Ofte blir det også sene kvelder og helger som går til resterende skolearbeid for å få alt unnagjort.

– Noen av de seineste forelesningene kan være klokka 20 på kvelden, men som student er man heldigvis mye mer fleksibel og kan legge opp dagene etter eget behov.

Privat

– Hender det du har dager hvor du kjenner det blir litt for tøft?

– Når man er i et så fint land som Sveits, har man dager hvor man ønsker å gjøre andre ting eller blir sliten, men jeg har en klar intensjon på hvorfor jeg er her. Ønsker man å bli god, må man presse seg selv og se hva de beste gjør, forklarer Erik Sandvik til KRSby.

Sørlendingen har god erfaring med å jobbe målrettet med skolearbeid under utveksling.

I sommer hadde 23-åringen fra Gimlekollen praksis i et teknologiselskap i San Francisco, samtidig som han gikk på sommerskole ved det anerkjente Berkeley universitet. Det hele var i regi av gründerskolen, et sommerprogram i entreprenørskap.

– Det som driver meg til dette er å reise og oppleve noe nytt, spesielt om jeg får holde på med noe som omhandler økonomi, ledelse eller entreprenørskap.

Toppsjiktet i arbeidslivet

I fjor var 35,3 prosent av 19- til 24-åringer i høyere utdanning, ifølge SSB. Totalt hadde 14.953 studieopphold i utlandet i 2018. Danmark toppet popularitetstoppen som studieopphold i fjor, hvorav Sveits lå på tiende plass.

Professor i økonomi ved UiA, Trond Randøy, mener at all internasjonal erfaring er positivt, men at det også kan ha negative konsekvenser når studentene blir arbeidssøkende.

– Du har mulighet til å få innblikk i andre miljø og vektlegge fag som spesialiserer seg på noe man ikke finner i Norge, forklarer han og legger til:

– Men det har kommet fram i en undersøkelse om at arbeidsgiverne ikke verdsetter dette like høyt som man tror. Dette har holdt igjen flere norske studenter, forklarer Randøy.

Privat

Dog er ikke dette noe Erik Sandvik frykter. Han mener erfaringene heller vil gi ham en forsprang på flere felt i arbeidslivet.

– Alle mine akademiske valg er gjort for å skille meg ut, og for å være attraktiv på nasjonalt og internasjonalt arbeidsmarked. Jeg er overbevist om at mine erfaringer blir ansett som ambisiøse. En av tingene som for eksempel vektlegges på St. Gallen er gruppearbeid, en god egenskap å ha indoktrinert i arbeidslivet, avslutter kristiansanderen.