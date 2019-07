Høstens hovedopptak: Dette er de mest populære studiene på UiA

Tirsdag slapp Samordna opptak tallene for 2019, hvor det står at 8485 søkere har fått tilbud om studieplass ved UiA i Kristiansand og Grimstad til høsten.

Det betyr at studenttallet ved UiA trolig øker fra de over 13.000 som var registrert som studenter ved UiA i fjor.

Sosialt arbeid og barnevern

Greta Hilding, studiedirektør ved UiA, sier at de mest populære studiene ved UiA til høsten er barnevern og sosialt arbeid, etterfulgt av blant annet IT og informasjonssystemer og vernepleie.

Hele 358 søkere kjempet for å studere det nye femårige studiet i barnevern, hvor det kun er knappe 35 studieplasser. Det vil si at kun 1 av 10 søkere fikk plass.

Samtidig har noen studieprogrammer fått mindre oppmerksomhet enn andre.

– Det er ofte få søkere på språkstudier, hvor det også er ledige studieplasser i resten av landet. Det er også ledige plasser på enkelte andre studier, blant annet på ingeniørutdannelsen i Grimstad forteller Hilding til KRSby.

På grunn av den store pågangen, legger hun til at det skal vurderes flere studieplasser for barnevern før neste års opptak.

– Antall studieplasser ble fastsatt før vi visste søkertallene. Tilgang på praksisplasser er også en faktor som begrenser opptaket.

Men søkertallene vil stige og endre seg helt fram til 1. september, når alle skal være registrert. Nye tilbud blir nemlig sendt ut daglig, og ledige studieplasser får nye søkere kontinuerlig, og her er det «først til mølla»-prinsippet som gjelder.

Velger studium som sikrer jobb

Tobias Dahl (25) fra Oslo er en av de 8485 søkerne som skal studere på UiA til høsten.

Tidligere har 25-åringen en bachelorgrad i HR og personalledelse, men nå ønsker han å prøve det femårige lektorstudiet, som krever et høyt snitt. Med alder- og tilleggspoeng fra militæret sikret 25-åringen seg studieplass på Sørlandet.

– Jeg var veldig spent på om jeg kom inn eller ikke. Hadde jeg vært 20 år hadde jeg aldri klart det. Jeg håper det skal bli morsomt, spennende og by på utfordringer, forteller Dahl, og legger til at klimaet i sør også fristet.

Det framtidige målet til Dahl å sikre seg en god og stabil jobb som lærer med hovedvekt på samfunnsfag og engelsk.

– Jeg liker å være i sentrum og ha kontakt med mennesker, så dette kommer jeg til å trives godt med.

Doblet antall studenter på Ansgar

Ansgar høgskole i Kristiansand hadde en solid vekst med søkere fra 2017–2018, og fram til 2019 har det økt stadig. Skolens opplevelse er at verdibasert utdanning blir stadig viktigere for dagens studenter.

– Vi skal huske på at det kun er 5–6 år siden vi rundet 200 studenter. Nå teller vi nesten 400, forteller Thomas Vårlid, kommunikasjons- og rekrutterings-leder ved Ansgar.

De mest populære studiene ved Ansgar høgskole til høsten:

Psykologi er fortsatt mest populært, med 647 søkere hvor det var 20 søkere som fikk tilbud om studieplass.

Kultur- og samfunnspsykologi hadde 369 søkere og 80 søkere fikk tilbud.

Musikkteknologi med 122 søkere hvor 30 fikk tilbud om studieplass.

Knut Nilsen, studieadministrativ leder på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, opplyser til KRSby at det kom inn 160 søkere til journalistikk-studier, både til årsstudium- og bachelor, som er skolens mest populære studium og satsingsområde.

I fjor var det 116 totalt som kom inn på journalistikk, så Nilsen beskriver tallene som en god oppgang fra 2018.

– Aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass

Nasjonalt er det rekordmange i år som har fått tilbud om studieplass i Norge. Totalt har 99.319 søkere fått tilbud om studieplass, noe som er 1000 flere enn i fjor.

Det skriver forsknings- og høyere utdannelsesminister Iselin Nybø (V) i en pressemelding.

– Aldri før har det vært flere studieplasser ved landets høyskoler og universiteter, og aldri før har flere kvalifiserte søkere fått plass. Dette er veldig gode nyheter. Vi har stort behov for personer med høyere utdanning i Norge, og jeg er glad for at vi i år kan tilby enda flere enn før en studieplass, skriver Nybø.

Informasjonsteknologi (IKT) er det studieområdet med mest økning nasjonalt, og kvinneandelen har steget til 29 prosent.

– Vi står foran store utfordringer i framtida, både når det gjelder klima, miljø og helse. På alle disse områdene vil smart bruk av teknologi kunne spille en avgjørende rolle. Det er derfor veldig bra at mange søker seg til IKT-utdanninger. Jeg er også veldig glad for at kvinneandelen fortsetter å øke, skriver Nybø videre.

KRSby har foreløpig ikke lykkes i å få ferske søkertall og statistikk fra Nordoff.