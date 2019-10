Unødvendige vaner koster deg tusenvis i måneden: Disse tipsene gir deg bedre råd

En studentundersøkelse fra i fjor, gjennomført for Norsk studentorganisasjon, viser at tre av ti studenter mener stram økonomi påvirker karakterene.

Statistisk sentralbyrå skriver at 19 prosent av befolkningen over 16 år bor i en husholdning som ikke har mulighet til å klare en uforutsett utgift.

Les også: Studentjuristen deler sine beste tips

Privatøkonom i Sparebanken Sør, Kenneth Sjåvåg, deler derfor sine beste tips til studenter og andre som har økonomiske utfordringer i hverdagen:

Jon-Petter Thorsen

1) Skaff deg ryddig oversikt: Hvor mye penger kommer egentlig inn hver måned?

2) Bruk nettbankens statistikk: Hva går pengene til? Gå gjennom de siste tre månedene. Da får du oversikt over hverdagsvanene dine og hva du bruker pengene på. Her kan du avdekke såkalte «lommetyver», altså småbeløp som gjentar seg. Hvis du kjøper en takeaway-kaffe daglig til 30 kroner, blir dette 900 kroner i måneden. Mange sier de ikke har råd til å spare, men ved å kutte noen «lommetyver» kan du klare det.

3) Lag budsjett: Lag en plan på hvordan du skal fordele pengene hver måned. Utfordringen er ikke å lage selve budsjettet, men å leve etter det. Det er tungt de første månedene, men man vender seg til rutinene.

4) Forsøk å spare: Det er selvfølgelig vanskeligere for studenter å spare like mye som personer med fast jobb. Men det å vende seg til å sette av et lite beløp i måneden kan være lurt. Det gir handlingsrom til å takle uforutsette utgifter som plutselig kan komme. Da er det fint å ha en «buffer».

5) Spør om studentrabatt: Flere steder har studentrabatt, som du kanskje ikke vet om. Derfor bør du ofte spørre om studentrabatt. Det er en del kroner å spare på tog, buss, kino og andre aktiviteter.

6) Hold deg unna dyre lån og kredittlån: Hvis det er trangt er «dyre penger» tilgjengelige i form av kredittkort og lån. Det er fint der og da, men husk at det skal betales tilbake med dyre renter. Hvis du har ubetalte kredittlån kan det påvirke deg negativt i framtida – spesielt hvis du skal inn på boligmarkedet og skal søke om boliglån.

7) Vær obs på mat: Det går mye penger til mat, og de siste ti årene har det skjedd en utvikling hvor det er mer kultur for å gå ut og spise. Dette bør man ikke gjøre for ofte. Å handle inn mat når du er sulten etter forelesning er heller ikke lurt. Sett opp en matplan og gjør en eller to store innkjøp i uka.

8) Sett av penger fra «storstipendet»: I starten av hvert semester kommer det større utbetalinger fra Lånekassa. Selv om det ofte er fadderuker og mye som skjer i disse periodene bør du sette av penger fra storstipendene til trangere måneder.

9) Skaff en deltidsjobb: Hvis du har mulighet, og det lar seg kombinere med studiet, få deg en deltidsjobb. Da får du mer handlingsrom, verdifull jobberfaring, og du trenger ikke bekymre deg for mye om økonomi – noe som også kan være positivt med tanke på studiene.