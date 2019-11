Vil gjøre det lettere for studenter å få nye venner - arrangerte «speedfriending»

Høyt støynivå på Østsia

Lokalene på Østsia var fylt av studenter som ønsket å stifte nye bekjentskap da Studentsamskipnaden i Agder slo seg sammen med studentforeningen Linguistica for å arrangere «speedfriending» på Østsia onsdag kveld. Med spørsmålskort og fem minutters-nedtelling på storskjerm ble det høyt støynivå på Østsia.

Aida Mahmody

Stor interesse for arrangementet

Livie Myhren (22) var en av deltakerne under arrangementet onsdag kveld. Myhren har bodd i Kristiansand i fire år, men er likevel alltid åpen for å få nye venner.

– Jeg synes at det er et veldig bra initiativ fra SiA. Det gode oppmøtet viser at det er stor interesse for arrangementet.

Myhren sier hun selv ikke har følt seg ensom i studenttiden, men vet at følelsen av ensomhet eksisterer blant hennes medstudenter.

– Jeg vet at det er en del folk rundt meg som har kjent på det i det siste, og jeg vet at problemet med ensomhet generelt er stort. Jeg føler meg heldig som har noen jeg kan snakke med, men vet at det dessverre ikke er alle som er like heldig, forteller 22-åringen.

Privat

Hver tredje student i Kristiansand føler seg ensom

– Problemet med ensomhet er stort. Studentenes helse og trivselsundersøkelse viser at hver tredje student i Kristiansand føler seg alene, isolert eller savner noen å være med, forteller folkehelse-trainee ved SiA, Andreas Ratvik.

Ratvik forteller til KRSby at SiA prøver å gjøre det enklere for studenter å finne tilhørighet i byen.

– Bli-kjent arrangementer er en stor del av tiltaket vårt. Vi har hatt gaming- og spillkvelder tidligere, og skal arrangere tur og rebusløp.

Se videoreportasjen fra speedfriending-arrangementet øverst i saken.