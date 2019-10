UiA-parken ble åpnet

– Målet med parken er å få folk ut, vise at det er lett å ha det fysisk gøy og at det er masse som skjer på campus, sa STA-leder Benedicte Nordlie under åpningen.

Onsdag klippet UiA-rektor Sunniva Whittaker den røde snora og erklærte det nye anlegget for åpent. Anlegget er åpent for alle, og består av blant annet bålplass, joggeløype, hinderløype og anlegg for styrketrening.

Se reportasje fra åpningen øverst i saken.