Cecilie (22) fikk årets Kompispris: – Husker selv hvordan det var å være ny student på campus og ikke kjenne noen

– Jeg husker selv hvordan det var å være ny student på campus og ikke kjenne noen. Så jeg har sammenlignet denne høsten, hvor jeg kjenner flere folk og har et nettverk, med fjorårets høst hvor jeg kjente ingen. Siden jeg nå føler meg trygg vil jeg hjelpe nye studenter ved å inkludere dem. De fleste har jo kjent på følelsen av ensomhet noen ganger i livet, forteller Chakram-Nybru til KRSby.

Torsdag markerte Universitetet i Agder Verdensdagen for psykisk helse og åpnet med å dele ut Kompisprisen for femte gang.

Den årlige prisen deles ut til en student som har utmerket seg ved å bidra til et mer inkluderende studentmiljø, mangfold og bedre psykisk helse blant studenter.

Årets valg falt på Cecilie Chakram-Nybru (22) fra Tysvær utenfor Haugesund, som går andreåret i bachelor i utviklingsstudier.

– Det skal ikke så mye til

En helseundersøkelse blant norske studenter i fjor viser at tre av ti ofte eller svært ofte føler seg utenfor eller isolert, skriver Forskning.no.

Chakram-Nybru, som selv var fadder under årets studiestart, sier at det skal ikke så mye til i studenthverdagen for å inkludere flere.

– Jeg har invitert flere på vorspiel, vært på besøk hos noen, dratt på trening med medstudenter, og spist middag med noen. Det handler om å gå bort til medstudenter, ta seg tid og snakke med dem – ikke bare si hei. Det skal ikke så mye til, sier hun.

–Mye ensomhet blant studenter

Årets kampanje til Verdensdagen for psykisk helse handler om å gi tid. Eli Stålesen, psykoterapeut og leder i SiA Helse, mener at det er akkurat det Chakram-Nybru har gjort for å fortjene prisen.

– Vi har valgt en person som helt av seg selv har tenkt at «nå må jeg bry meg». Vi vet det er mye ensomhet blant studenter. Og Cecilie har på en helt naturlig måte invitert studenter inn i miljøet i form av gruppearbeid, på vorspiel, eller på Spicheren. Hun er ikke redd for å invitere andre inn i fellesskapet. Det å bli sett er det som hjelper, mener Stålesen.

Viktigheten av fellesskapet

Stålesen sier videre at hun ønsker at flere studenter skal kunne gi mer tid til å bli kjent og inkludere hverandre, spesielt under studiestart.

Hun har erfart hvor viktig det kan være for en student som føler seg utenfor å havne i riktig miljø.

– Det var for eksempel en student på UiA som følte seg ensom, men etter at hun begynte i studentorkesteret sa hun «De har tatt meg imot på en så bra måte at jeg nå føler meg viktig». «Nå spør de om jeg skal på fest i kveld», sier Stålesen.