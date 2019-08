Ny student i Kristiansand? Slik kommer du inn i studentmiljøet

Studiestart er i gang, og for mange kan det være utfordrende å være student i en helt ny by.

Vi har derfor laget en liste med både sosiale- og praktiske tips til den nye studiehverdagen i Kristiansand.

En av dem som har erfaringer med å være ny student i Kristiansand er Sanna Haugane (23), som flyttet fra Gvarv til Kristiansand for å studere økonomi på Universitetet i Agder.

Hun mener det aller viktigste som ny student var å delta på mest mulig i fadderuka – noe som gjorde at hun kom inn i studentmiljøet og fikk venner for livet.

– Vær et «ja-menneske», for da blir du veldig fort kjent med folk.

En av de beste avgjørelsen til Haugane var å engasjere seg i linjeforeningen Mercurius for økonomistudenter. På denne måten ble hun kjent med enda flere studenter på kort tid.

– Pust med magen om det er overveldende

Leder av Studentorganisasjonen i Agder (STA), Benedicte Nordlie (25), mener noe av det viktigste i studenttida er å være åpen for nye bekjentskaper.

– Jeg tror det viktigste er å by på seg selv og tørre å delta på ulike arrangementer i fadderuka.

Det kan oppleves ubehagelig for noen å delta på arrangement med kun fremmede, men det er gjennom sosiale arrangement og aktiviteter at man blir kjent.

– Det er utrolig gøy å være ny student. Pust med magen om det er overveldende, men du er aldri helt alene så lenge du tør å ta kontakt om du trenger hjelp.

Videre håper STA-lederen at flere nye studenter vil engasjere seg i studentorganisasjoner til høsten, hvor mulighetene er mange.

– Det er gull verdt å gjøre noe ved siden av studiet, det har både faglig og sosiale gevinster, mener hun.

Ensom? Ta kontakt med vennegruppe

Da UiA student Thomas Melhus (22) var ny i byen, kjente han på både isolasjon og ensomhet, forteller han til KRSby.

Så ble han introdusert for vennegruppa til Fritidsetaten Øst, en gruppe for dem som har utfordringer med å få seg nye venner i Kristiansand.

– Jeg tenkte «hvorfor ikke». For jeg tenkte mye på den ensomheten. Den isolasjonen du plutselig kan få hvis du ikke tar initiativ til å bli kjent med andre mennesker. Så jeg ville gi det en mulighet, og kanskje det kan gi både meg og de andre noe, sier Melhus.

Leder for vennegruppa, Bente Alida Johannessen, ønsker at flere som sliter med å finne venner kan komme sammen og få et nettverk og ha det gøy sammen.

Prioriter psykisk helse

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har et mål om at psykisk helse, sykdommer og plager ikke skal ødelegge planlagt studieprogresjon og selve studietida. SiA finner du på campus området, og tilbyr helse- og sosialtjenester.

Skipnaden har også gode studentrabatter som du kan benytte deg av til fysioterapi og akupunktur, kiropraktor, optiker, tannlege, kostholdsveiledning og fastlege.

Gratis buss i ett år

For å være aktiv student må du komme deg rundt. Er du ny student i Kristiansand kan du søke om gratis busskort for studieåret 2019 til 2020.

Da er det viktig at du melder flytting til Kristiansand etter 1. mai 2019. Etter nyttår kan du søke på nytt og får gratis busskort også i vårsemestret.

Nytt fra høsten 2019 er at ordningen ikke gjelder for studenter som flytter fra Aust- og Vest-Agder.

Du kan altså spare opp til 820 kroner per måned. Hvordan kan du lese mer om her:

Hold deg i form

Trening er godt for helsen, sinnet, konsentrasjonen i studietida, og det kan være sosialt.

Treningssenteret Spicheren er et nærliggende treningssenter på universitetets campus og har tilbud til studenter som tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SIA).

Senteret tilbyr alt fra saltimer til yoga, løpetimer, styrketimer, dans, sykkeltimer og svømmetimer med instruktør.

I tillegg er det løpegrupper utover høsten i perioder det er fint vær, samt en utendørs treningspark.

– Vi ønsker å satse videre på de treningskonseptene vi allerede tilbyr, men videreutvikler stadig helsestudiodelen med mer og fornyet utstyr, forteller Jahn Olav Marum, senterleder for Spicheren.