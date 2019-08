På hybeljakt i Kristiansand? Dette bør du vite før du leier

Hva bør man egentlig tenke på når man er på hybeljakt? Leder for SiA bolig, Heming Bentsen, har et godt førstetips som studenter bør ha i bakhodet.

– Ikke signer langvarig husleiekontrakt, råder han.

Sjekk standard, utleier og kontrakt nøye

Videre anbefaler Bentsen alle studenter til å lese husleiekontrakten svært nøye når du er på boligjakt. Sørg derfor for at kontrakten har en vanlig oppsigelsestid, som oftest er fra 1 til 3 måneder - og ikke lenger.

Dette er også et av kravene til kommende UiA-student Erlend Tveide (20), som er en av flere studenter som fortsatt er på leilighetsjakt i Kristiansand.

Privat

Faktorer som tilgjengelighet, plassering, avstand til nærområder, bussforhold og husleie spiller inn for mange nykommende studenter, som lever på budsjett.

Tvede sier at dårlige leiekontrakter og dårlig standard er noen av grunnen til at han fortsatt står uten fast boplass til studiestart i august.

– Etter å ha bodd i Oslo i noen år, synes jeg ikke prisene er særlig lavere i Kristiansand. Jeg har også sett flere steder som er litt slitte, mener han.

Tvede stresser likevel ikke over bosituasjonen. Etter å ha etablert seg flere erfaringer fra å bo i hovedstaden, mener han det er viktigere å finne riktig hybel eller leilighet med god standard og pålitelige forhold i leiekontrakten.

– Det er jeg som skal kjøpe en vare, så jeg er ikke redd for å diskutere kontrakten. Det er viktig å ha et overblikk over hvor man vil bo, og sjekk bussforholdene. Jeg har erfart tidligere at mange utleiere skryter på seg bedre bussmuligheter enn egentlige forhold, forklarer 20-åringen.

Shutterstock / NTB Scanpix

KRSby har sett på boliger til leie i Kristiansand på Finn.no, Hybel.no og gjennom SiA:

På Finn.no er gjennomsnittet for leie av bolig på 8073 kroner.

På Hybel.no ligger gjennomsnittet på 6686 kroner. Er du kjapt ute kan du også finne leilighet helt ned til 2800 kroner.

SiA har 1474 studentboliger, hvor 977 av dem er i Kristiansand. Disse koster fra 3170 kroner å leie, og de yngste førstegangsstudentene blir prioritert først.

Bryte leiekontrakt kan koste

Ifølge Henrik Ebne fra Forbrukerrådet er det lurt å avtale oppsigelsesfrister og hva som skal gjelde om man vil flytte underveis. Dette gjelder spesielt om du er usikker på bostedet.

Shutterstock / NTB Scanpix

– Å bryte en leiekontrakt kan koste, understreker han.

I tillegg skal depositumet stå på en depositumskonto. Det er ment til å dekke manglende betaling av leie eller skader som er leietakers skyld.

Beløpet på en depositumskonto kan ikke tas ut uten at begge er enige.

– Sett aldri inn depositum på annet enn en egen depositumskonto, forklarer Ebne og legger til et viktig råd:

– Sjekk at boligen er i orden ved overtakelse. Lag en liste over eventuelle feil ved inn- og utflytting som signeres av utleier, slik at du slipper å betale for skader som var der da du flyttet inn.

Dersom studenter får problemer i sitt leieforhold har SiA gratis juridisk assistanse der en advokat vurderer saken og hva som kan gjøres for å hjelpe studenten.