– Det jeg synes er viktig med psykisk helse er å fokusere på det som er bra i livet ditt. Det er hemmeligheten. Du kan ha et vedtatt forhold til nedturer i livet ditt, men ikke fokusere på dem, sier Alex Rosén til KRSby.

Torsdag stilte den evig unge 51-åringen opp på UiA i anledning Verdensdagen psykisk helse for å snakke om sitt eget liv med adhd, livet i showbusiness, opp- og nedturer i karrieren, og psykisk helse blant studenter.

– Mye rare situasjoner

Kristian Hole

Rosén delte alt fra elleville Berserk-historier fra seilasen gjennom Nordvestpassasjen med Jarle Andøy, til hvordan han har fått sparken fra NRK utallige ganger og fått skattesmeller i millionklassen.

Han delte også meninger om hvordan man ikke bør defineres av diagnoser og hvordan han best mulig innstiller seg for hverdagen for å takle utfordringer.

– Jeg har vært borti veldig mye rare situasjoner og det jeg har erfart er at ting ordner seg. Det meste ligger i hodet ditt, sier optimisten.

Kristian Hole

– Studenter har muligheten til å få hjelp

UiA-studentene Ingrid Hellan (20), Even Berg (23) og Karoline Pedersen Vatne (22) synes det er positivt at SiA lager et skikkelig program for å markere Verdensdagen for psykisk helse. De mener det bryter ned tabuer.

– Vi synes det er bra at det skapes oppmerksomhet rundt psykisk helse og det faktum at studenter har muligheten til å få hjelp, sier Hellan og gir ordet til venninnen.

– Det at en så pass kjent person som Alex Rosén kan stå fram og normalisere psykisk helse, og vise at det kan ligge humor i det, er positivt, sier Pedersen Vatne.

Kristian Hole

– Ville gjøre noe nytt

Kristian Hole

Eli Stålesen, leder av SiA helse, sier til KRSby at SiA i år ønsket å gjøre noe helt nytt under Verdensdagen for psykisk helse.

– Hvorfor ikke blåse litt liv i dagen og samtidig gjøre det til noe gøy for studentene? sier hun og utdyper:

– Det vi har gjort nytt i år under Verdensdagen for psykisk helse er at vi har mobilisert hele SiA fordi vi ønsker å være vertskap og til stede for studentene våre, på alle avdelinger på campus. Flere internasjonale studenter sier at de ikke er vant med dette fra utlandet, hvor ansatte spiser frokost med studentene og snakker om forskjellige temaer. De er vant med at det er et større skille mellom ansatte og studenter. Slik skal det ikke være her, sier Stålesen med et stort smil.