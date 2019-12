I februar i år opprettet Fredrik Bringager og partner Karl Wiik aksjeselskapet Young Industrial Innovators, forkortet til Yi2, for å kunne tilby konsulentoppdrag innen teknologi, innovasjon og strategi til bedrifter på Sørlandet. Det har gått over all forventning ifølge Bringager, daglig leder av studentbedriften.

– Målet vårt var fem oppdrag og en omsetning på 300.000 kroner, men så har det bare eskalert, forteller Bringager.

– Det er spesielt stas når en stor bedrift som Elkem, med flere milliarder kroner i omsetning, er interessert i konsulenttjenester fra teknologistudenter ved UiA, sier en fornøyd Bringager til KRSby.

Fast jobb etter studiene

Hittil har studentkonsueltselskapet utført ni store oppdrag for blant annet Optilift, en teknologibedrift for offshore-løsninger i Kristiansand, glassbedriften CG Glass i Vennesla, og Elkem i Kristiansand – en av verdens ledende leverandører av silisiumbaserte materialer. Det har gitt dem en omsetning på nærmere én million kroner.

For å kunne jobbe i studentbedriften må man være student ved UiA. Bringager gjennomfører for tiden det tredje året av en femårig master i industriell økonomi og teknologiledelse. Wiik holder på med siste året av sin bachelorgrad i økonomi og administrasjon, og skal bygge på med en mastergrad.

De øvrige 12 ansatte i studentbedriften har 20 prosentstillinger som konsulenter og spesialiserer seg innen fagfelt som data, innovasjon, teknologiledelse, økonomi og markedsføring.

Nylig ble en av studentkonsulentene i Young Industrial Innovators tilbudt fast stilling hos oppdragsgiveren Optilift i Kristiansand. Det synes Bringager er positivt.

– Dette er en vinn-vinn situasjon hvor studenter får relevant arbeidserfaring og bedriftene blir kjent med studenter de potensielt kan rekruttere, forklarer Bringager.

– Vi har tatt i bruk kunstig intelligens i vår programvare med hjelp fra en mekatronikkstudent (kombinerer mekanikk, elektronikk og datateknikk, journ.anm.), som nå har blitt tilbudt fast jobb etter endt mastergrad, sier Torbjørn Engedal, hovedeier og teknisk direktør i Optilift.

Engedal mener innspill fra studenter gjør at de kan være mer innovative og frampå i markedet.

– Det har gitt oss et arbeidslette å ha studentkonsulentene tilgjengelig og vi har fått stor hjelp i å teste ut ting vi selv ikke har tid til, forklarer han.

Samarbeid med UiA

Per dags dato er det ingen andre studentbedrifter som tilbyr tjenester innenfor fagområdene som konsulentselskapet til Bringager og Wiik gjør.

Noe av det som gjør selskapet godt rustet til å levere tjenester til næringslivet er samarbeidet med Mechatronics Innovation Lab (MIL) – et testsenter for framtidsrettet industri og innovasjon ved UiA i Grimstad.

På Mechatronics Innovation Lab (MIL) får studentkonsulentene opplæring og spisskompetanse innen nye teknologier, men får også muligheten til å eksperimentere selv.

Daglig leder ved MIL, Bernt Inge Øhrn, er positiv til studentbedriften og samarbeidet dem imellom:

– Fredrik og jeg så et behov i industrien. Etter gode resultater så vi at det var et samarbeid verdig.

– Det er gøy å se at studentbedriften skiller seg ut og er et godt supplement til industrien. For studentene er dette også en mulighet til å tilegne seg kompetanse i å bygge et selskap og få praktisk ledererfaring, sier Øhrn.