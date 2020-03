– Det var overveldende og gøy å bli anerkjent på denne måten. Spesielt når jeg vet det er mange flinke i mitt kull.

Det sier en fornøyd Helene Tofte Røiri (23) til KRSby.

Hun tar en bachelorgrad i økonomi og administrasjon ved Universitetet i Agder, og ble tildelt prisen «Årets Økonomistudent» under den årlige konferansen «Norge på Nytt», som gikk av stabelen hos Q42 onsdag.

Arrangementet er i regi av økonomistudentene ved Mercurius studentforening, for å knytte næringslivet og det akademiske miljøet på Sørlandet.

Fakta: Norge På Nytt Årlig næringslivskonferanse som har blitt arrangert siden 2002 av studentforeningen Mercurius, økonomistudentene ved Universitetet i Agder.

Målet med konferansen er å knytte sammen studenter og næringslivet i Agder.

Ofte er det store navn på programmet: I år var det foredragsholdere som Palmesus-sjef Leif Fosselie, NRK-duoen Christian Mikkelsen og Martin Beyer-Olsen. I tillegg til den anerkjente friidrettstreneren Gjert Ingebrigtsen, som senere meldte avbud.

Konferansen er åpen for alle, ikke bare studenter, som ønsker å få med seg foredragsholderne.

Kun toppkarakterer

Gjennom studieåret i fjor kan Tofte Røiri skryte på seg gjennomsnittskarakterer med kun A, som tilsvarer toppkarakter.

Hun er også svært engasjert utenfor skolebenken, og har ansvar i ulike verv hos Universitetet i Agder.

– Jeg er en sosial person og er glad i å engasjere meg sammen med andre medstudenter. Derfor sitter jeg i fakultetsstyret på Handelshøyskolen UiA, sitter i studentparlamentet til STA (Studentorganisasjonen i Agder). I tillegg til hjelpelærer for andreårsstudenter i økonomifaget strategisk ledelse, sier Helene Tofte Røiri.

Damares Stenbakk

Selve prisvinneren er det linjeforeningen Mercurius som velger ut. Men det er PwC (PricewaterhouseCoopers), et globalt nettverk av firmaer innen revisjon og rådgivning, som har fastslått hvilke kriterier som skal vektlegges i kåringen.

Ifølge Erik Foss Egeland, Senior Associate i PwC i Kristiansand, er det viktig for dem å støtte studenter som snart blir en del av arbeidslivet. Derfor ønsker de å være med på å vise oppmerksomhet til studenten som gir det lille ekstra.

– Vi ønsker å støtte opp om studenter med gode verdier, arbeidsmoral, sosialt ansvar eller andre ting vi mener bidrar til et bedre samfunn. Studenten som vant i år er en som viser at hun kan kombinere flere ting på en god måte, og vil være svært interessante for framtidig arbeidsgiver, forklarer Foss Egeland.

Privat

Leder i fagutvalget Mercurius, Jostein Bjørnsen, mener de mottar titalls nominasjoner i forkant og at det er hard konkurranse å nå helt til topps.

Ifølge Bjørnsen falt valget uten tvil på Helene Tofte Røiri, som han mener står fram som et eksempel for sine medstudenter.

– Helene blir beskrevet som en sympatisk og kunnskapsrik student, som er med på å styrke sine medstudenter. I tillegg er hun ikke redd for å ta en faglig diskusjon. Hun fyller alle kriteriene til prisen og vi anser henne derfor som verdig vinner, forklarer Jostein Bjørnsen til KRSby.

– Tegn på at man har lykkes

Helene Tofte Røiri håper prisen fra Kristiansand kan gi henne et forsprang videre i arbeidslivet, og forhåpentligvis kapre drømmejobben etter endte studier.

– Dette kan definitivt ikke skade når man skal søke jobb, for dette er jo et tegn på at man virkelig har lykkes som student, sier hun fornøyd.

Damares Stenbakk

Sikter mot Danmark

Damares Stenbakk

Tofte Røiri er ferdig med bachelorgraden i økonomi og administrasjon til sommeren. Til høsten har hun søkt seg til Copenhagen Business School (CBS) for å ta en mastergrad i Finance and Strategic Management.

Hun ser for seg at mulighetene kan åpne seg for drømmejobben innenfor strategi eller innovasjon.

– Jeg er svært målrettet og gir meg ikke før jeg har oppnådd målet mitt, så jeg håper jeg kaprer en virksomhet med mine største interessefelt. Derfor dra jeg fra Kristiansand for nye utfordringer i Danmark. Mulighetene i økonomibransjen er mange med en mastergrad bak seg, sier 23-åringen.