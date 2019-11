Han er den nye lederen for Skeive Sørlandsdager

– Hele ungdomstida var preget av hemmeligheten jeg bar på. Jeg hadde bestemt meg for at denne hemmeligheten skulle jeg bære alene resten av livet – uten at noen skulle vite om det. Jeg var forberedt på å være alene og singel resten av livet, forteller Roy Hægeland til KRSby.

33-åringen fra bygden Hægeland i Vennesla er den nye lederen for festivalen Skeive Sørlandsdager, etter å ha vært nestleder i to år.

Han vet selv hvordan det er å vokse opp skeiv på Sørlandet i et kristent miljø – og har selv kjent hvor håpløst det kan føles når man er ung og føler at troen og legningen ikke er forenelig med hverandre.

«Gruppesamtaler kan redde deg fra synden»

Hægeland sier videre at han visste han var annerledes fra han gikk i 6. klasse på barneskolen. Etter å ha holdt på hemmeligheten i mange år, valgte han å stå fram som homofil 23 år gammel – noe han selv beskriver som en tung prosess.

Før den tid var han aktiv med menighetsarbeid og jobbet med flere ungdommer i bygda.

– Jeg sluttet med menighetsarbeid rett før jeg kom ut av skapet. Litt på grunn av at jeg kanskje ikke turte å stå i det, siden det var en sårbar situasjon for meg. For min del var det viktig å avslutte før jeg fikk de negative holdningene til hvorfor man fortsetter som skeiv i menighetsarbeid. Etter at jeg kom ut av skapet stoppet folk og sa ting som var sårende.

Noen av kommentarene Hægeland fikk høre var: «Du var et fantastisk menneske og gjorde mye for ungdommen. Om du velger bort å leve slik du lever nå er du hjertelig velkommen tilbake i ungdomsarbeidet igjen». Han fikk også høre: «Du var et forbilde før, men nå har du ødelagt for mange ungdommer i bygda».

Også i voksen alder har han fått meldinger på messenger som handler om at «gruppesamtaler kan redde deg fra synden du lever i».

– Alle miljøer bør ta sitt ansvar

Med slike erfaringer bak seg er Hægeland klar for å ta på seg rollen som den nye lederen av festivalen – med et hovedbudskap som handler om at alle må få lov til å være den man er.

Men selv om han i dag føler seg tryggere på seg selv, sliter han fortsatt til tider med å godta seg selv som kristen og homofil, på grunn av det han lærte i sitt miljø i oppveksten.

– Hva tenker du kan bli bedre for skeive på Sørlandet?

– Jeg tenker at alle miljøer bør ta sitt ansvar, både innenfor idrett, religion og andre miljøer. Jeg ønsker absolutt ikke å henge ut noen som helst, men jeg tenker at den motstanden man møter i de religiøse miljøene er hardt for mange folk. Det er tøft å ikke bli godtatt som man er, og det setter begrensninger på hvordan man kan være som menneske. Det er vanskelig for mange unge som ikke har andre miljøer å gå til. Sørlandet henger etter på mange ting, og det vises på tall hvor selvmordstanker blant skeive på Sørlandet er høyere enn andre steder i landet.

– Likevel vil jeg få fram at jeg ikke ønsker å snakke ned de kristne miljøene, for de driver med mye frivillig arbeid for ungdommer og hjelper andre. Men jeg tenker at utenforskap er vondt for de aller fleste.

– Det går en nasjonal debatt i disse dager om omvendingsterapi, spesielt med tanke på VGs nettserie «Homoterapi» med Morten Hegseth. Hva tenker du om temaet?

– Jeg tenker at det skal være åpenhet for bønn i menighetsarbeid og at man kan be for hverandre. Men det er en vesentlig forskjell hvis du er en voksen leder som snakker til en sårbar ungdom og sier «Hvis du tror nok så kan du omvende deg» eller «Tror du nok vil du like det motsatte kjønn igjen». Jeg tror det skaper et større utenforskap, og til slutt orker man ikke mer fordi en tenker «Jeg klarte ikke det en gang».

Fra flaggheising til motstandsbevegelse

Det er Linda Walbeck Olsen som nå gir stafettpinnen videre, etter å ha vært leder for Skeive Sørlandsdager siden 2016. Hun sier til KRSby at hun har «stått i flere stormer», men også i fine stunder.

– Min tid som festivalsjef var under en aktiv og debattfull periode, noe som var både positivt og negativt. Vi hadde en ordfører som flagget for oss. Men vi hadde også Den Nordiske Motstandsbevegelsen som marsjerte gjennom byen. Men alt i alt tror jeg forholdene for skeive i sør har blitt litt forbedret de siste årene.

– Likevel er det fortsatt dårlige levekår for mange LHBT-personer i sør, ifølge den nyeste undersøkelsen fra Bufdir (Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, journ.anm.). Det er mye som må gjøres med holdningene på Sørlandet.

– Er det til tider en tøff oppgave å være leder for Skeive Sørlandsdager?

– Det er krevende i den form at en sånn stilling tar tid, og at det er mye snakk – både den ene og den andre veien. Man må til tider stå oppi det. Roy har mye erfaring etter å ha vært nestleder for Skeive Sørlandsdager i et par år, og mye kunnskap ellers fra arbeidet sitt i andre verv. Så jeg har troen på at han vil gjøre en god jobb for denne festivalen, sier hun avslutningsvis.