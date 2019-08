– På barne- og ungdomsskolen følte jeg meg utestengt og mobbet for hvordan jeg så ut, og flere sa jeg aldri kom til å bli noe. For meg er det derfor viktig å vise at jeg mestrer noe, sier Ina Sofie Solli Birkenes (18).

18-åringen fra Kristiansand er en av de 22 finalistene fra hele landet som er plukket ut til finalerunden i modellkonkurransen Scandinavian Supermodel Competition 2019, som i år finner sted på Caledonien 1. september.

Selv om selvtilliten til modellspiren i dag er på topp, har hun gått gjennom en ungdomstid hvor selvbildet fikk en real brist.

Følte seg utenfor

Det var spesielt på ungdomsskolen at Solli Birkenes følte seg mobbet for utseendet.

Hun sier at noen medelever kalte henne for «brilleslange» og poengterte at hun hadde mye kviser og uren hud. I en sårbar alder skadet det selvtilliten hennes.

– Jeg hadde mye urenheter i huden, var litt stor og gikk med briller og regulering. Jeg fikk mye stygge kommentarer fra andre elever på skolen om nettopp dette, og det gjorde at selvtilliten min var langt nede.

– «Hva har du i fjeset?». «Brilleslange!». Dette var typiske kommentarer. I tillegg ble det også sagt ironiske og sarkastiske kommentarer på skolen om utseendet mitt. Det gjør at man føler seg utenfor.

Men da hun var 14 år gammel fikk hun kontakt med modellagent Donna Ioanna i Kristiansand, som så potensialet i henne. På den tiden var hun for ung og uerfaren til å delta på Scandinavian Supermodel Competition, men Solli Birkenes visste at hun skulle delta en dag, til tross for de stygge kommentarene som hun prøvde å heve seg over.

Etter hvert som hun ble gammel nok dro hun på modellkurs til Milano, hvor hun fikk et innblikk i modellverdenen, samt en mulighet til å bygge nettverk og jobbe med motefotografer.

– Når man tidligere har blitt mobbet, så gir det en mestringsfølelse å få til noe. Det er en stor kontrast for meg å få selvtillit nok til å melde meg på en slik konkurranse. Før var jeg usikker på meg selv, fordi jeg fikk stygge kommentarer, og til slutt trodde jeg nesten på de. Men likevel har jeg klart å beholde troen på meg selv, og heve meg over det folk har sagt, sier hun.

– Personlig styrke er viktig

Modellagent Donna Ioanna, som står bak modellkonkurransen Scandinavian Supermodel Competition, sier at personlig styrke og mestringsfølelse er en viktig del av modellyrket, og roser Solli Birkenes for hennes reise fra usikker tenåring til selvsikker modellspire.

Tidligere har hun oppdaget Kristiansand-modeller som Frida Aasen, Siri Tollerød, Siri Lehland og flere. Til årets konkurranse var det ifølge Ioanna rundt 1000 påmeldte fra hele landet, men etter prekvalifiseringen var det 22 deltakere som kom gjennom nåløyet til finalerunden.

Med lang fartstid i modellbransjen, har hun sett en utvikling de siste årene hvor bransjen har forandret seg og blitt mer aksepterende når det kommer til kroppsstørrelser. Det synes hun er positivt med tanke på kroppspress.

– I dag har jeg mer varierte kroppsstørrelser med i konkurransen, fordi det heldigvis er mer akseptabelt i modellbransjen å jobbe med jenter som er litt større enn hva de var før. Men det er klart at i all slags idrett må man være i form. Det er selvskrevent. Man finner ikke en sofagris som skal spille på lag med Ronaldo. Disse jentene er utøvere som er nødt til å spise og trene. De lever jo som idrettsutøvere, mener Ioanna.

Hun legger til:

– Men det handler også om hvordan jentene er på innsiden. Personlighet og personlig styrke er viktig.

– Ekstremt tøft å komme gjennom nåløyet

Juryen til årets konkurranse vil bestå av blant andre influenser Martine Lunde fra tv-serien «Bloggerne», sjefredaktør i magasinet Elle, Petra Middelthon, og motefotograf og sjefredaktør i SVA Magazine, Svein Bringsdal. Sistnevnte sier at en modell må ha flere egenskaper for å lykkes i den knallharde bransjen.

– I tillegg til utseendet, må en god modell ha en god dose stahet. Det er ekstremt tøft å komme gjennom nåløyet og det er mange om beinet. I tillegg må man være omgjengelig og være i stand til å snakke med de fleste og være en del av temaet. Ofte er det lange dager på settet, opptil 10–12 timer, og det er ikke så glamorøst som folk vil ha det til. Man må ofte gjennom lange dager med kulde på utendørs photoshoot, men de fleste modeller takler det, sier Bringsdal og legger til:

– En god modell må ha også ha et bra bevegelsesmønster, og forstå hvordan lyset fungerer og tilpasse seg det. På en photoshoot må modellen og hele teamet ha en felles forståelse av hvor kunden vil. Hvilken følelse skal formidles? Hva skal selges? Hva skal bildet kommunisere? sier Bringsdal.

Konkurransen kan bli tv-serie

Under finalen på Caledonien vil det i tillegg til juryen også være modellagenter fra New York, Milano og Hamburg til stede, i tillegg til flere nasjonale- og internasjonale motefotografer.

Ioanna har store mål for konkurransen i årene framover.

– Mitt mål er at dette skal bli den største modellkonkurransen i Skandinavia. Jeg vil utvide og få med prekvalifiseringer fra både Sverige og Danmark også, men jeg vil alltid at selve finalen skal skje i Kristiansand, sier Ioanna.

Til årets finale skal skaperne av serien «Bloggerne» følge utøverne og lage en pilot-episode til en mulig tv-serie om Scandinavian Supermodel Competition.

– Jeg er allerede i dialog med produksjonsselskaper om serien. Visjonen min er å lage en «Idol» møter «Top Model»-serie, sier Ioanna.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra sjefredaktør i magasinet Elle, Petra Middelthon, til denne saken. Heller ikke den tidligere vinneren av konkurransen i 2016, Maria Zachariassen fra Bergen, hadde anledning til å svare.