– Man kan sammenligne konkurransen med OL. Det er OL for folk på scenen, alt fra sangere til skuespillere og modeller, forteller Alexandra Kodvåg til KRSby.

I helga deltok hun i World Championship Of Performing Arts (WCOPA) i Los Angeles – hvor hun kapret førsteplassen i kategorien «female senior model».

Konkurransen har årlige kåringer innenfor både skuespill, sang, skjønnhet, kunst og musikk. I år var det 200.000 påmeldte deltakere fra 72 land som ville være med, men 1900 ble utvalgt til årets konkurranse.

Kristiansand-jenta var en av tolv utvalgte fra Skandinavia som fikk være med til Los Angeles.

Annerledes konkurranse enn forventet

Kodvåg oppdaget konkurransen gjennom en annonse på Instagram, og visste ikke helt hva hun gikk til da hun meldte seg på.

– Jeg bare sendte inn bilder og mål av meg selv. Deretter ble jeg invitert til Oslo for å gå catwalk. To uker etterpå så fikk jeg beskjed om at jeg kom videre til LA. Jeg hadde aldri vært i USA før.

16-åringen har tidligere hatt modelloppdrag i Kristiansand og Oslo, innenfor både mote- og reklamebransjen. Men i denne konkurransen måtte hun takle nye utfordringer.

Aida Mahmody

– Jeg bruker å ha «dødt» blikk på bilder, men i denne konkurransen var det helt annerledes enn det jeg trodde. Vi måtte gå rundt og smile hele tiden. Det visste jeg ikke før jeg kom til USA, og da måtte jeg endre hele rutinen min. Det var veldig stress.

Likevel kapret hun altså førsteplassen i kategorien «female senior model», noe hun ikke så for seg i forkant av finalerunden.

– I semifinalen så snublet jeg på scenen, og jeg hørte alle i publikum gispe. Det var mange som så på! Da tenkte jeg at det var over. Det er et mirakel at jeg vant, jeg skjønner det ikke helt selv.

Usikker på veien videre

Aida Mahmody

16-åringen fra Kristiansand skal starte på andreåret sitt på videregåendes skole til høsten, og ønsker å komme inn på medisinstudier etter videregående.

Hun er derfor usikker på om hun skal satse videre som modell.

– Jeg vet ikke om jeg skal satse. Men hvis jeg får et bra tilbud som modell, så tar jeg det. Min opprinnelige plan er jo medisinstudier, som er en veldig motsatt retning, sier Kodvåg.

Aida Mahmody

– Et naturlig utseende

Kjetil Paulsen er nasjonal direktør for WCOPA i Skandinavia, og har vært en coach- og mentor for årets skandinaviske deltakere.

Han mener Kodvåg skilte seg ut blant årets deltakere.

– Hun har et naturlig utseende, og hun trenger ikke mye sminke. Det er noe dommerne liker. Man må ha sjarmen og utstrålingen for å vinne, og det er det vi kaller «IT-faktoren». Det må komme fram på scenen, noe det gjorde med Alexandra.

Paulsen sier avslutningsvis at det er opp til Kodvåg selv hvor veien går videre, men han har troen på at hun kan gjøre det bra som modell.

– Hun må gripe mulighetene selv, nå som hun har blitt sett og lagt merke til. Alexandra må finne ut hva hun vil, og hvor i modellbransjen hun ønsker å komme inn. Dette er noe vi prater med deltakerne om. Man må stå på. Nå har hun plattformen, og noe å vise til.