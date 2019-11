Enda et tatoveringsstudio har åpnet i Kvadraturen: – Hver dag er det noen som fyller 18, så vi går ikke tom for kunder i byen

– Det har alltid vært en drøm å åpne eget studio, så nå bestemte vi oss for å kjøre på, forteller tatovør Adrian Kjellevik (32) fra Kristiansand.

Sammen med trønderen Maciek Korbut (45) åpnet de mandag formiddag tatoveringsstudioet Studio55, som enkelt og greit er oppkalt etter lokalet i Dronningens gate 55 – som ligger mellom spisested Campino og Pedersens Vaabenlager.

Tidligere har de til sammen over 15 års erfaring fra Tattoo Nation, men selve overgangen til å åpne eget studio skjedde på svært kort tid.

– Vi fikk nøklene for bare tre uker siden, så det har gått i ett. Det er dritskummelt å åpne eget studio, sier Korbut og ler.

Tøff konkurranse i Kvadraturen

Kristian Hole

Tatoveringstilbudene i Kristiansand har vokst i høst. Tidligere i september skrev KRSby om Tanita Tattoo som åpnet dørene, og nylig har også Sandens åpnet sitt første tatoveringsstudio.

– Hva tenker dere om den tøffe konkurransen?

– Man tenker jo på det. Andre studioer får jo kunder som ikke vi får, og motsatt. Men det er bare å stole på magefølelsen og tenke at det går bra, sier Kjellevik og gir ordet videre til Korbut:

– Hver dag er det noen som fyller 18, så vi går ikke tom for kunder i byen. Det blir mer en sunn konkurranse hvor vi pusher hverandre i miljøet til å gjøre bedre arbeid. Vi vil heve nivået på tatoveringer i Kristiansand, ikke bruke energi på å sparke hverandre ned, sier Korbut.

Utfyller hverandre

Kristian Hole

Kjellevik og Korbut sier videre at de utfyller hverandre i studioet.

Selv om de begge ser på seg som «allroundere» når det kommer til motiver, har de begge spesialisert seg på ulike felt:

– Jeg foretrekker å lage klassiske tatoveringer med tradisjonelle motiv som sjømannstatoveringer, skuter, roser og hodeskaller, sier Korbut.

– Jeg er mer på «black and gray realisme», altså motiver som ser ekte ut. Det kan være portretter og alt mulig annet, sier Kjellevik.

Kristian Hole

– Ønsker de lykke til

Daglig leder på Tattoo Nation og tidligere arbeidsgiver for Korbut og Kjellevik, Erik Danielsen, sier til KRSby at han ikke frykter konkurransen fra nok et nyåpnet studio i Kvadraturen.

Arkivbilde / Anette Os

– Jeg ser aldri på konkurranse som noe negativt. Jeg fokuserer på å holde på med mitt. De er dyktige tatovører og jeg ønsker de begge lykke til med studioet, sier han på telefon.

I skrivende stund er det følgende tatoveringsstudioer i Kvadraturen:

Loose Cannon Tattoo (Festningsgata)

(Festningsgata) Tattoo Nation (Lømslands vei)

(Lømslands vei) Studio 55 (Dronningens gate)

(Dronningens gate) Ivan Kaska Tattoo (Henrik Wergelands gate)

(Henrik Wergelands gate) Tanita Tattoo (Henrik Wergelands gate)

(Henrik Wergelands gate) BF Concept (Sandens kjøpesenter)

(Sandens kjøpesenter) K-Town Tattoo (Skippergata)

(Skippergata) Forever Tattoo Piercing (Henrik Wergelands gate)