Palmesus: Flere sliter med å selge billetter privat

– Billettene burde vært sendt ut til oss før, slik at det ikke blir så mange som prøver å selge billettene sine samtidig, mener Susanne Aarsheim (24). Hun er en av dem som gjerne skulle kvittet seg med billettene hun har kjøpt.

Privat

24-åringen har fått andre planer og kan ikke delta på Palmesus likevel slik hun opprinnelig hadde tenkt. Hun forteller at flere potensielle kjøpere har trukket seg underveis.

– Det er mange som velger å selge billettene sine for nesten halv pris, forteller Aarsheim.

Også Hedda Kikut (21) har billetter å selge. Hun studerer på UiA i Kristiansand, og har tidligere vært på Palmesus. Nå skal verken hun eller venninnene hennes der likevel. De prioriterer andre festivaler.

– Det pleier jo ikke være et problem å selge. Jeg vet ikke hva jeg får solgt billetten for, men det blir nok ikke mer enn en 1000-lapp, noe som er under halv pris. Det er ikke så lett å få solgt lenger, legger hun til.

Vanskeligere med videresalg

– Etterspørselen har aldri vært større enn for 2019-billetter. Vi kunne solgt langt flere om vi hadde hatt plass, mener festivalsjef Leif Fosselie.

Ifølge Fosselie er det er i år som i fjor, 17 500 solgte billetter til hver av de to dagene Palmesus foregår. Totalt er det ventet 40 000 mennesker innom begge dagene. Han er kjent med at det er mange som prøver å selge billettene sine privat, men sier at det også er mange kjøpere.

– Alle som har spekulert i svartebørs og videresalg vil ikke ha en lett jobb, sier Fosselie. Han har forståelse for at det kan være mange som opplever at det skjer ting i løpet av året som gjør at de ikke kan komme på strandfesten likevel. Samtidig vet han at det også finnes uærlige sjeler. I fjor ble det rapportert til Palmesus om 70 konkrete henvendelser om svindel.

Mens billettsalget er dårlig butikk for dem som videreselger, er det godt nytt for dem som var for seint ute for de offisielle billettslippene.

Tirsdag ettermiddag lå det rundt 100 billetter for salg på en egen Facebookside som er opprettet for kjøp og salg av Palmesusbilletter. Langt de fleste var til salgs for halv pris eller lavere.

Møt kjøperen ansikt til ansikt

For Jon Øyvind Fosser (21), blir dette det tredje året han skal på Palmesus. Han er student i Kristiansand, og nå prøver han å selge en billett som skulle vært til en kamerat.

– Jeg tror at mange folk kjøper flere billetter for så å selge dem videre, eller er i samme situasjon som meg, der de må selge billetten grunnet noe annet som gjør at de ikke kan dra, forteller 21-åringen.

Jon Øyvind Fosser har så langt ikke få solgt billetten sin, men håper å få solgt den til uka. Videre sier Fosser at han vil møte potensielle kjøpere ansikt til ansikt for å unngå at han selv eller kjøper blir lurt.