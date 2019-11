NLA-student Cathrine (24) opplever opptøyene i Hongkong: – De var klare med bensinbomber.

– Det var en hendelse på skolen hvor de planla å ødelegge visse områder som er eid av kinesiske bransjer. De ødela to kafeer i tillegg til en kantine, forteller Cathrine Wroldsen til KRSby.

Wroldsen studerer journalistikk ved NLA Mediehøgskolen på Gimlekollen, og tar et studiesemester ved Hongkong Baptist University, hvor hun etter planen skal være fram til desember.

NLA-studenten har bodd i Kowloon i Hongkong siden 27. august, like lenge som demonstrasjonene har pågått i landet. Hun og andre medstudenter har nå tatt inn på hotell – av sikkerhetsmessige årsaker.

Fakta: Derfor er det opptøyer Omstridt lovforslag om at myndighetene i Hongkong kan utlevere personer som er ettersøkt av kinesiske myndigheter, slik at de kan stilles for retten eller bli fengslet i Kina.

Og at andre lands myndigheter – inkludert kinesiske – kan be Hongkong om å fryse eller konfiskere eiendeler som ledd i en utenlandsk etterforskning av personer som bor eller oppholder seg i byen.

Flere frykter at folk som er borgere eller oppholder seg i Hongkong skal kunne bli utlevert og straffeforfulgt fordi de mener Kina er et kommunistisk diktatur, som ikke skiller mellom lovgivende og dømmende myndighet.

Kritikerne mener det kinesiske regimet straffeforfølger også politiske motstandere, og er derfor bekymret for at Kina vil benytte lovendringen til å slå ned på motstanderne, i en by som lenge har fungert som et trygt sted for dem. Kilder: FilterNyheter.no

Privat

– Hva tenker du om denne dramatiske situasjonen nå?

– Situasjonen var veldig stressende i starten. Mandag ble alle timer kansellert på grunn av at demonstrantene bygget blokader rundt skolen. Flere slet med å komme seg til og fra skolen grunnet blokkerte veier.

– Onsdag oppfordret det internasjonale kontoret å evakuere fra campus til et hotell. Jeg valgte å vente for å se an situasjonen, men da jeg så hvor mye demonstrantene gjorde seg klar til «kamp» mot politiet bestemte jeg meg for å dra til hotellet. Vi fikk beskjed om å ikke dra tilbake på campus fordi det var for farlig å dra dit. Men vi valgte likevel å dra tilbake fordi vi måtte hente noe viktig, og der møtte vi flere blokader som vi måtte klatre over.

Privat

– Det skrives om brutal politivold og svært dramatiske opptøyer med egenlagde bomber og flere sårede. Hvor alvorlig vil du si det er akkurat nå?

– Jeg har heldigvis ikke sett mye vold, men flere videoer som sirkulerer hos store mediehus og på Instagram gjør meg bekymret. Demonstrasjonene har gjort det vanskelig å reise kollektivt i spesifikke områder.

– På universitetet forberedte demonstrantene seg klare med bensinbomber, satt fram golfkøller, og hentet fram pil og bue. De lagde til og med en katapult. Akkurat nå har det heldigvis roet seg og folk rydder blokader fra veiene i Hongkong, men det er fortsatt veldig usikkert med tanke på at det kan eskalere når som helst. Det føles som om det er stille før stormen.

– Hvilke instrukser har du fått av skolen din?

– Skolen min i Norge følger UD sine anbefalinger, mens skolen i Hongkong føler et større ansvar for utvekslingsstudenter og vil gjerne at vi reiser hjem. De er nok redde for hva som kan skje med oss, siden vi fort kan forville oss inn i farlige situasjoner eller ikke forstå hvor farlig det er før det faktisk skjer noe. Men vi er ikke i søkelyset til verken politiet eller demonstrantene, understreker hun.

Privat

– Skal du fortsette å studere i Hongkong?

– Jeg blir værende siden det har vært rolig de to siste dagene rundt hotellet jeg oppholder meg på, men det kan fort endre seg hvis Utenriksdepartementet kommer ut med at det er for farlig eller hvis skolen eller foreldrene mine vil ha meg hjem.

– Alvorlig voldsbruk

NTB Scanpix

Fredag oppdaterte Regjeringen.no reiseinformasjonen om nordmenn som skal reise til Kina, med spesielt fokus på Hongkong og den usikre situasjonen som er knyttet til de ukentlige demonstrasjonene.

– Den siste tiden har vi sett tiltakende, alvorlig voldsbruk i forbindelse med uroen i Hongkong, inkludert i sentrale strøk og i ukedagene, og flere universitetsområder har de siste dagene vært rammet av økte protester og sammenstøt på campus. Studenter som eventuelt fortsatt bor på campus, bør fortløpende vurdere egen sikkerhet. Det understrekes at situasjonen kan endre seg på kort varsel, og at det er viktig å holde seg løpende orientert om utviklingen, inkludert hvilke områder som til enhver tid er rammet, står det på nettsiden.

Flere universiteter fra Skandinavia har derfor bedt sine studenter reise hjem, blant annet Universitet i Bergen, Kunliga Tekniska Høgskulan i Sverige og Danmarks Tekniske Universitet.

– Nesten alle fra USA, flere fra Nederland, Danmark og Frankrike, og noen fra Norge har reist hjem. Flere har også reist til andre land som Kambodsja, Filippinene og Vietnam i håp om at det roer seg innen en måned før de skal reise hjem, bekrefter Wroldsen.