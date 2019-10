Iselin Shumba vokste opp blant nynazister i Kristiansand: – Måtte bli voksen før jeg skjønte hva rasisme var

– I oppveksten på Justvik spilte jeg fotball med nynazister og hadde venninner som var det. De godtok meg "akkurat", så det var egentlig en delikat situasjon, mimrer Iselin Shumba (34).

Skuespiller, billedkunstner og klimaaktivist Iselin Shumba ble født i Zimbabwe, men kom til Søgne da hun var halvannet år gammel. Hun vokste seinere opp på Justvik i Kristiansand, et område som da var preget av nynazistiske miljøer.

– Jeg måtte bli voksen før jeg skjønte hva rasisme var, og jeg har også kviet meg for å snakke offentlig om det.

– Når man er liten vet man nødvendigvis ikke hvor mye som er galt med den virkeligheten som er rundt deg, og da aksepterer man den. Men seinere i ungdomsårene ble det jo ubehagelig og uutholdelig når de dro en "sieg heil" på fest. Da måtte jeg dra. Dette er fortsatt en del av Kristiansand som jeg vil jobbe for å få bort, og som jeg fortsatt bærer med meg.

Ukjente spurte om sexkjøp

Siden 2005 har Shumba vært bosatt i Oslo, etter å ha kjent på følelsen av utenforskap i flere år i Kristiansand. Her har hun etablert seg som en anerkjent skuespiller med roller i serier som "Snøfall», "Kielergata", «Valkyrien» og «Sofia Flux» – for å nevne noen. Og for mange er hun også kjent som en av frontfigurene for å fremme mangfold i underholdningsbransjen.

Men også i voksen alder har Shumba opplevd fordommer på flere måter. I tillegg til å ha fått innvandrerfiendtlige meldinger på sosiale medier, har hun flere ganger blitt tatt for å være prostituert i Oslo sentrum på grunn av hudfargen. Hun synes derfor det er viktig å ta opp kampen mot slike fordommer.

– Hvis jeg hører ordet «neger» eller «negresse», så tar jeg samtalen. Hvem andre skal ta den for meg? Menneskeheten smelter sammen, og vet du, framtidas mennesker vil nok se mer ut som meg. Jeg tror rasisme handler om frykt og utenforskap.

Hun nevner også andre eksempler fra hverdagen, hvor hun føler hun må "forhandle" om å være "norsk nok".

– I mitt indre liv har jeg alltid vært kav norsk. Jeg er født i Zimbabwe, men kom til Norge da jeg var halvannet år. Jeg har fortsatt venner som blir overrasket: "Hæ? Går du på ski?"."Ja, hvorfor skal jeg ikke det?".

– Eller så får jeg høre den typiske kommentaren "Ja, men hvor er du egentlig fra?". Da sier jeg "Åja, så det du egentlig lurer på er hvorfor jeg er brun?". Da blir de litt satt ut.

Fakta: Iselin Shumba (34) Født i Zimbabwe, med far fra Zimbabwe og norsk mor.

Flyttet til Sørlandet da hun var halvannet år.

Hentet inn til årets TEDxArendal 1. november.

Har bodd i Oslo siden 2005 og jobber som skuespiller, billedkunstner, skribent og klimaaktivist.

Utdannet ved Teaterhøgskolen i Oslo.

Snart aktuell i Netflix-seriene «Home for Christmas» og «Ragnarok», samt NRK-serien «Livstid».

Har jobbet på Nationaltheatret i flere perioder.

Tidligere roller i Snøfall», «Lilyhammer», «Neste sommer», «Sofia Flux» og mer.

Bidro til #Metoo-bevegelse

Kampen mot fordommer er ikke det eneste hun kjemper for. Shumba var også blant initiativtakerne til #stilleforopptak, hvor over 500 norske skuespillere tok et oppgjør i 2017 mot seksuell trakassering og overgrep i skuespillerbransjen.

I etterkant av kampanjen har hun merket en forbedring i miljøet.

– Jeg føler vi har oppnådd flere av målene, men mange gjenstår. Likevel merker jeg en forbedring i miljøet. En ting er at rettighetene våre står nedskrevet og nevnt i alle nye kontrakter, hver eneste en. Vi er beskyttet av loven. Likevel, jeg har et titalls venninner og bekjente som koker etter å skrive kronikker om #Metoo, men som ikke orker på grunn av motstanden de vet de kommer til å møte. Mange kvinner er, med god grunn, redde for å inn i dette.

– Men samtidig, der hvor jeg merker #Metoo-krefter mest, er på motet til kvinnene – som nå er plantet i oss. I den forstand at vi i større grad setter i gang egne prosjekter, for eksempel med drivende komplekse kvinneroller.

– Mulig vi må oppdra klimakrigere

Shumba skal i år bidra til årets TEDxArendal-konferanse, hvor det skal debatteres om alt fra nytenkende teknologi til framtidige klimaløsninger.

Til konferansen skal hun bidra med et dikt om klima, og samtidig utfordre nåtidens klimadebatt.

– Jeg tror det er viktigere enn noen gang å lytte til barna og, se de i øynene. Jeg har ikke barn selv, men tror jeg er fra en generasjon hvor mange tenker at det ikke er forsvarlig å sette barn til verden, slik den er nå. Det er mulig vi må oppdra klimakrigere som skal overleve i en verden hvor klimaet er ødelagt av generasjoner over, sier Shumba.

Kåre Andersen, sjef og initiativtaker for arrangementet, sier det har vært god interesse i forkant.

– Det har vært utsolgt god tid i forveien i år. Vi er selvfølgelig fornøyde med interessen, forteller han på telefon til KRSby.