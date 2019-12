Disse ungdommene skal være med å forme nye Kristiansand: – Unge bryr seg om psykisk helse og klima

– Nå får vi sjansen til å bygge en kommune der ungdommer spiller en sentral rolle, sier Nicolai Østeby (16) fra Kristiansand.

Han er et av de 32 medlemmene fra Ungdommens bystyre, som nylig ble opprettet for å være med å forme nye Kristiansand.

Ungdommene er i alderen 13 til 18 år og representerer de forskjellige skolene i Kristiansand, Søgne og Songdalen. Framover vil én utvalgt representant fra Ungdommens bystyre ha full møte- og talerett på møtene til bystyret i Kristiansand.

Det vil i praksis si at ungdommer får en reell og konkret mulighet til å påvirke Kristiansand framover.

– Vi er tydelige på at vi ikke er her for å være «til pynt». Det blir ofte sånn i kommunale saker som kommer til bystyret at de har vært en svipptur innom ungdomsrådet for å kunne skrive i protokollen at «ungdommer har vært med på prosjektet» – når de reelt sett ikke har det, sier Østeby videre.

Ungdommenes bystyre skal deles inn i de tre komiteene «helse og oppvekst», «idrett og kultur» og «klima og miljø».

– Skremmende tall

Men hva bryr unge i Kristiansand seg om? KRSby spurte de tre representantene fra Ungdommens bystyre om hva som blir kampsakene deres og hva som kan forbedres i Kristiansand for unge.

Kristian Hole

Siri: – Jeg tror mange barn og ungdommer bryr seg om psykisk helse og klima, som er to viktige tema i 2019. Den nye Ung Data-undersøkelsen fra Agder viser skremmende tall om hvordan barn i Kristiansand egentlig har det, og det er noe vi må ta på alvor i den nye kommunen.

Kristian Hole

Joel: – Når vi ser engasjementet blant klimastreikerne ser vi virkelig engasjementet som ungdommer har. Dette kommer vi til å ta med videre inn i ungdomsrådet.

Kristian Hole

Nicolai: – Jeg tenker at barnefattigdom i Kristiansand er et større problem her, sammenlignet med resten av landet. Vi har fått rapporter som sier at forskjellene blant barn og unge i Kristiansand er store, og at barn i Kristiansand får forskjellige utgangspunkt for videre karriere i livet når de går ut av skolen. Det mener jeg er et seriøst problem som vi må ta tak i.

– Vil løfte barn og unges stemme

Kristian Hole

Hanne Kro Sørborg trer i disse dager inn i jobben som rådgiver i demokratiordninger for nye Kristiansand. Hun mener ungdomsrådet blir svært viktig for byutviklingen framover.

– Vi i Kristiansand vil være med på å jobbe aktivt for at Ungdommens bystyre skal bli en slik ledende aktør for å løfte barn og unges stemme inn i vår kommune og vår region, sier Sørborg og legger til:

– Norge har tidligere fått kritikk av FNs barnekomité for å bryte barnekonvensjonens artikkel 12 om retten til å bli hørt. Barn har rett til å bli hørt i individuelle saker og på samfunnsnivå. Fra høsten 2019 ble det lovpålagt at alle kommuner og fylkeskommuner skal opprette ungdomsråd.

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) skriver på nettsiden sin om viktigheten av å ha ungdomsråd.

– Siden ungdom under 18 år ikke har stemmerett eller selv kan stille til valg, har de få muligheter til å si sin mening og påvirke politiske avgjørelser. Det er bare ungdom selv som vet hva ungdom mener om ulike saker. Det er derfor viktig at ungdom ikke blir representert gjennom andre, men snakker for seg selv. Derfor har vi ungdomsråd, skriver Bufdir.