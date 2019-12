Nexus E-sport har lagt ned: – Ambisjonene var større enn markedet

– Markedet var ikke så stort i Kristiansand som vi antok da vi åpnet. Vi har sett mye på E-sport-miljøet internasjonalt, og det var kanskje ikke helt det folk var ute etter her, forteller Mads Stensrud, som drev stedet sammen med Espen Schjøttelvig.

Nylig stengte Nexus E-sport dørene i Dronningens gate, etter å ha åpnet i september i fjor. På hjemmesiden til Nexus ligger det nå en beskjed til trofaste støttespillere og de faste besøkende.

«Vi hadde en drøm om å skape et fast tilholdssted for alle som liker spill, media, cosplay og tegneserier. Kort sagt, nerdekultur. Dessverre var ambisjonene større enn markedet og vi klarte ikke å treffe helt slik vi burde. Mange ting fungerte bra, men de få tingene som fulgte med oss fra oppstart og litt feilsvinger her og der førte til at det måtte ende til slutt».

– Gikk i minus de fleste måneder

Kristian Hole

Stensrud utdyper at Nexus fikk en skjev start fordi utgiftene til elektriske anlegg, utstyr, konsoller, over 30 datamaskiner, og internett ble en del dyrere enn antatt.

Gjelden ble derfor hengende over regnskapet, og kundebasen ble i tillegg for liten til at stedet kunne gå i pluss.

– Vi gikk i minus de fleste måneder, uten at jeg vil si konkrete tall. Og de månedene der vi gikk i pluss måtte vi bruke overskuddet til å dekke denne gjelden. I tillegg hadde jeg og Espen litt ulike ideer om hvordan vi skulle drive Nexus videre, så det føltes naturlig å legge ned driften.

Han legger også til at Nexus ikke fikk noe økonomisk støtte fra kommunen.

– Vi søkte en god del støtte fra kommunen, men siden vi var en privat bedrift var de ikke komfortable med å gi midler til dette prosjektet. Og det har vi forståelse for. Innovasjon Norge søkte vi også støtte fra, men de hadde tidligere brent seg på lignende prosjekter, så vi fikk også nei derfra. Vi klarte å lage en sosial møteplass for unge. Men for at Nexus skulle blitt suksessfullt, burde det kanskje vært et statlig tiltak.

Kristian Hole

– Miljøet er ikke støttet nok

Kristian Hole

– Vi har ikke hatt E-sport så lenge i Norge, så det er fortsatt mye å lære. Tilskuerdelen er ikke så stor i Norge, men selve E-sport-kompetansen og nivået på spillere er kjempehøy. Men miljøet er ikke støttet nok, verken statlig eller privat, sier Stensrud videre.

– Er det aktuelt å gjenåpne Nexus i et nytt bygg i framtida, eller med et litt annet konsept?

– Vi har ikke planer om revitalisere Nexus igjen. Men jeg skulle gjerne sett et lignende tilbud i Kristiansand som Gaminghuset i Bærum. Noe som er kommunalt driftet. Det er mange ungdommer som reker gatelangs og ikke har så mye å ta seg til. Men det som skjer på Knuden nå er positivt, at de har lyst til å satse på E-sport, sier Stensrud.

Kristian Hole

Skal undersøke markedet

Kristian Hole

Samtidig som Nexus har lagt ned driften, skal E-sport satses på i både IK Start og hos Knuden – Kristiansand kulturskole.

Odd Christian Hagen, utviklingsrådgiver ved kulturskolen, mener Nexus har vært en verdifull arena for E-sport som også skolen har tatt lærdom av.

– Vi synes det er positivt at folk tør å ta sats slik som Nexus gjorde, og vi heier på alle som prøver å gjøre lidenskapen til noe som flere kan ta del i, og få gamere opp og ut fra gutte- eller jenterommet. Vi lærte mye av Nexus om hva E-sport er og at det ligger en hel «underskog» under begrepet E-sport.

– Hva tenker dere selv om E-sport-markedet i Kristiansand?

– Det er dette vi skal gjøre en stor undersøkelse på framover. Vi har bitt oss merke i trenden og gått i kompaniskap med IK Start om et E-sport-samarbeid. Og framover skal vi finne ut hvordan vi som skole kan bidra til å ta vare på dette kulturuttrykket som gaming er. Hva gamer du? Hvilke plattformer gamer du på? Hva trigger deg? Er det noen kjønns- og aldersforskjeller? Hva med levekårsundersøkelsen? Hvem låner spill? Det er veldig mye vi har lyst å finne ut om gaming her i Kristiansand, sier Hagen avslutningsvis.