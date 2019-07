Målet er at direktemeldinger på Facebook skal gjøre terskelen lavere for å gi seriøse tips. Politiet startet med nettpatruljen i februar.

– Vi får inn tips som vi ikke hadde fått om vi ikke hadde vært på nett. Med nettpatrulje kommuniserer politiet i kanaler der befolkningen er. Her har man anledning til å kontakte oss om kriminalitet og andre bekymringer man observerer, forklarer etterretningsleder ved Agder politidistrikt, Torgeir Winsnes, til KRSby.

Jobber med flere muligheter

Per dags dato følges siden «Politiets nettpatrulje - Agder» av over 11.000 personer.

Damares Stenbakk

Under fjorårets Palmesus testet politiet også ut Snapchat. De sier at også dette fungerte bra.

– Hvis Snapchat var en suksess i fjor, hvorfor fortsetter dere ikke med dette i år også? Er det ikke bra for politiet å være tilgjengelig i alle kanalene Palmesus-målgruppa er i?

– Vi tror at mange vet de lett kan komme i kontakt med politiet via nettet generelt. At vi ikke er på Snapchat i år er ikke fordi det var mislykket. Men vi har fått mye informasjon siden vi startet med å være Messenger i februar i år. Vi jobber med flere muligheter til kontakt via andre kanaler, men ikke år, sier etterretningslederen i politiet.

Direkte dialog under Palmesus

Politiets Snapchat-konto var et prøveprosjekt under fjorårets Palmesus. Ifølge kommunikasjonsrådgiver ved Agder politidistrikt, Julia Bergmann, fikk hver Snapchat-story mellom 1400 til 1800 unike visninger.

Politiet var i underkant av 200 samtaler på kanalen, hvorav ti av samtalene var informasjon som ble til operativt politiarbeid.

– Det viktigste for oss er at vi mottok tips som vi ellers ikke ville fått, som gjorde at vi fikk stanset uønskede hendelser og hjulpet raskere enn vi ellers ville gjort, påpeker Bergmann.

Damares Stenbakk

Likevel ser Julia Bergmann at terskelen for å tipse er lavere og at politiet får mer seriøs og nyttig informasjon ut av direktemelding med nettpatrulje på Facebook-Messenger, enn via Snachat.

– Det er mer aktiv hjelp å få når samtalen ikke slettes med en gang, men også lettere for politiet å stille oppfølgningsspørsmål og ta vare på informasjon vi trenger. Under Palmesus har vi direkte dialog med patruljerende politi på området, forsikrer hun.

Kan bli bedre til å tipse

Damares Stenbakk

Bergmann håper publikum blir enda bedre til å tipse fremover.

– Vi kan alltid få inn flere tips. Det skal være lav terskel for å ta kontakt med oss, så ikke vær redd for å gjøre det selv om det virker smått. Vi vil gå inn for å undersøke alle tips vi mener kan være relevante, sier Bergmann.

– Det er viktig å være våken og si ifra om du ser mindreårige, narkotika eller overgrep. Vi er forberedt på å ta imot informasjon om det som skjer på området, legger Winsnes til.

Videre forsikrer etterretningslederen ved Agder politidistrikt at det vil sitte to politiansatte med høy faglig kompetanse som følger med på nettet. I tillegg er det flere som patruljerer på Bystranda.

Du kan også ringe nødnummeret 112 for å komme direkte kontakt med politiet.