Dette bør du oppleve i Kristiansand i helga: Se oversikten her

Moroa fortsetter i Kristiansand, og den første vinter-helga byr på nok et spennende program.

I helga kan du oppleve alt fra Movemberfestivalen til nattevandring for klimaet.

Eller kanskje det frister å få seg en god latter med stand-up sammen med venner?

Se oversikten over hva du kan finne på fra fredag 8. november til søndag 10. november her:

Få deg en god latter

Hvor: Håndverkeren og Radisson Blu Caledonien

Håndverkeren og Radisson Blu Caledonien Når: Fredag og lørdag

Fredag er det et helaftens stand-up-show med Thomas Leikvoll på Håndverkeren. På sedvanlig vis bruker Leikvoll sitt eget liv, sine egne feil, mangler og tabber til å ta et oppgjør med seg selv, sine venner, partnere, elskere og fiender, står det i arrangementet.

Om du heller vil ha en humoristisk lørdagskveld kommer komiker-veteranen Tommy Steine til Caledonien. Forestillingen vil være basert på boka «Hvordan gi litt mer f*en» av Geir Wigtil og vil ta opp flere tabubelagt temaer, med en humoristisk vri.

Konsert og latter på ett sted

Hvor: Kilden Teater og Konserthus

Kilden Teater og Konserthus Når: Fredag og lørdag

Den svenske sangfuglen Melissa Horn blir betegnet som en av Skandinavias største artister, og lørdag kveld står hun på scenen i Kilden.

Fredag kveld vil humorist Knut Nærum ta deg med inn i Ibsens verker, med en gøyal vri hos Kilden. Humorshowet «Henrik Ibsens samlede verker på 78 minutter» har stjålet alle Ibsens beste replikker og smeltet dem sammen til 78 minutter med humoristiske høydepunkt.

Fest på tysk eller afrikansk vis

Hvor: Heidi’s Bierbar

Heidi’s Bierbar Når: Fredag kveld

Ikke helt ferdig med lederhosen, øl og oktoberfest riktig ennå? Heidi’s Bierbar avslutter sesongens oktoberfest med artistene Vidar Villa og Jonas fredag kveld.

Er du lei av oktoberfest, og vil krydre helgen med spennende mat og musikk? Da kan lørdagens «Afrikansk kulturfest» på AMFI Vågsbygd være noe for deg! Her får du mulighet til å spise hjemmelaget afrikansk mat, og høre inspirerende afrikansk musikk- og dans, står det i arrangementet.

Andre musikkarrangementer denne helga:

For The Love of Trance på Kick Nattklubb lørdag kveld

Klubb Skamlös på Teateret lørdag kveld

Start førjulstida i Skippergata

Hvor: Kjerstis kjøkken

Kjerstis kjøkken Når: Lørdag formiddag

Rakk du ikke å få med deg at julebelysningen ble tent i Markens torsdag kveld? Kanskje et besøk hos Kjerstis kjøkken, som inviterer til grøt, kaker, utstilling og varm drikke i deres sjarmerende bakgård i Skippergata, får deg i julestemning.

Movemberfestivalen

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Lørdag kveld

Lørdag arrangeres Movemberfestivalen for fjerde gang på Håndverkeren. Målet til festivalen er å skape en kveld med et fokus på menns helse gjennom foredrag og musikk. Ifølge programbeskrivelsen skal festivalens overskudd går til et veldedig formål innenfor feltet.

Lørdagens program vil bestå av flere foredrag og konserter fra blant annet Thom Hell, Sheila Simmenes og Woodstock 50!

I tillegg til Movemberfestivalen, spilles også disse konsertene i helga:

Erik Faber på Renneville Melk & Brød fredag kveld

Sibiir på Østsia fredag kveld

Lørdagsjazz på Hos Naboen lørdag formiddag

Elephant9 på Vaktbua lørdag kveld

Adrenalinkick på Samsen

Hvor: Samsen Kulturhus

Samsen Kulturhus Når: Lørdag formiddag

Kjenn adrenalinet slå inn når du klatrer den 12 meter høye klatreveggen på Samsen! Det gjør ingenting om du ikke har klatreerfaring fra før.

Egne instruktører fra den tverrkirkelige friluftsgruppa Tråkk vil lære bort sikkerhet og teknikk.

Nattevandring med utekonsert

Hvor: Odderøya

Odderøya Når: Lørdag kveld

Vil du gå i det vakre vintermørket på Odderøya, sammen med flere andre for FNs bærekraftsmål?

Nattevandringen går fra Torvet i sentrum, fortsetter rundt Odderøya og avsluttes ved Bendiksbukta.

IBendiksbukta vil det være stemningsfull utekonsert med Thom Hell, Marte Wulff og Jonas Alaska i novembermørket! Stina Talling vil også framfører årets BlimE-låt sammen med 120 dansere fra Søgne danseklubb.

Tiltaket er arrangert av Norad (Direktoratet for utviklingssamarbeid) og er et alkoholfritt arrangement.

Improvisert humor

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Søndag kveld

Latteren vil nok sitte løst i rommet når improgruppa Bare Flaks spiller improvisert teater på Håndverkeren søndag kveld! Her er alt til på scenen og underholdningen baserer seg på forslag fra publikum.

