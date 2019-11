Disse sakene ble mest lest hos KRSby i oktober

– Jeg har alltid vært over gjennomsnittet glad i FIFA og interessert i spillermarkedet. Og for to år siden begynte jeg å tjene penger på hobbyen og lidenskapen min ved å begynne med FUT-trading, fortalte UiA-studenten Sigurd Goffèng-Bjerke til KRSby.

Gjennom Instagram og Twitter-kontoer legger han ut lukkede lenker med tips om kjøp og salg av spillere til FIFA Ultimate Team (FUT), som handler om å bygge et lag fra bunnen.

Flere ulovlige el-sparkesykler er ute i trafikken. Politiet fortviler, mens forhandlerne mener det er opp til kundene å følge reglene.

– Vi fikk mange henvendelser fra våre gjester om at afterski og dansing på bordene i nikkers til ompa-musikk ble noe ensformig i lengden. Så derfor er Tollboden tilbake, med sin gode musikk og stemning, bekreftet Roger Sande, daglig leder i Mat & Uteliv, i en epost til Fædrelandsvennen.

10. oktober ble verdensdagen for psykisk helse markert. Kristiansanderen Sandra Natvig fikk diagnosen bipolar lidelse for sju år siden. For å opplyse andre og fjerne stigma, ønsker hun å gi et innblikk i hvordan det er å leve med diagnosen.

– Crossfit er en treningsform i vekst i Kristiansand. Og vi tror etterspørselen blir større og større, sa Jøran Frustøl (26) til KRSby.

I denne saken delte privatøkonom i Sparebanken Sør, Kenneth Sjåvåg, sine beste tips til studenter og andre som har økonomiske utfordringer i hverdagen.

Beate Henriksen (39) slet med å holde tårene tilbake da kolleger, familiemedlemmer og venner stilte i "Æ løber for Beate"-skjorter under Rosa sløyfe-løpet i Kristiansand.

Amalie Snøløs (23) fra Birkeland ble rikskjendis etter hun deltok på «Farmen» og «Skal vi danse». Nå har hun fått ny jobb som programleder i e-sport-satsing.

Punkrock, stagediving, kruttlappistoler og godt voksne menn med alt for mye sminke var stikkord da Turbonegro, Honningbarna og Flying Crap spilte for et utsolgt Caledonien.

– Jeg tror ikke folk helt skjønner konsekvensene av nakenbilde-spredning. Jeg vet om folk som har tatt livet sitt, flyttet til andre byer, og som sliter med angst eller posttraumatisk stressyndrom etter et slikt overgrep. Det er en «digital voldtekt», fortalte TEDxArendal-aktuelle Mia Landsem til KRSby.

