– Gjort riktig blir gamle stadion en grønn lunge og et perfekt sted å bo etter festen på Bystranda, sier Palmesus-sjef Leif Fosselie til Fædrelandsvennen.

Før jul forhandlet Palmesus med kommunen om valg av sted for festivalcampingen. Både Oddernesbanen, Odderøya og Kristiansand stadion ble vurdert som mulige arealer. Valget falt til slutt på sistnevnte.

Fosselie forteller at «gamle stadion» oppfyller alle kriteriene for å kunne lage en god opplevelse for gjestene, og at de vil få et trygt, morsomt og hyggelig område å bo på i gangavstand til Bystranda.

– Dette kommer nok til å gå kjempefint

Tore Løvland, som er arrangementskoordinator i Kristiansand kommune, forteller at valget ble tatt på bakgrunn av at området er flatt, har sanitæranlegg og er i nærheten av arrangementet.

Ifølge karttjenesten Google Maps tar det 25 minutter å gå fra Kristiansand stadion til Bystranda, hvor Palmesus arrangeres. Løvland kan betrygge festivalgjengerne med at det vil gå shuttlebusser mellom sentrum og glampingen.

– Hvordan tror du det vil gå med tanke på støy og forsøpling?

– Det tror jeg kommer til å gå kjempefint. Palmesus har garantert at de har satt inn nok ressurser. Jeg er selvfølgelig klar over at glade ungdommer kan lage litt støy når de kommer hjem fra festival på nattetid, men slik ville det vært uansett hvor de hadde bodd, sier Løvland.

Lover å ta hensyn til naboer

Festivalsjef Leif Fosselie forteller at de er opptatt av sikkerhet og av å ta hensyn til naboene på Lund når Palmesus-glampingen skal arrangeres på Kristiansand stadion.

– Hvordan tar dere hensyn til naboene?

– Alle naboer fikk nabovarsel i postkassen for noen uker siden der den viktigste informasjonen ble oppgitt. Det er nok ikke til å unngå at det vil bli spilt musikk blant gjestene, men det vil ikke være tillatt å ta med større, profesjonelle anlegg, sier han.

Palmesus har også ansvar for å rydde på selve stadion og i definerte soner utenfor. Fosselie mener at shuttleordningen kan bidra til å minimere både forsøpling og støy på traseen mellom sentrum og stadion.

– Vi vil ha tydelige ordensregler på campen av hensyn til både egne gjester og omverdenen, forteller han.

Glamping for alle penga

Allerede i høst opplyste Palmesus at de til festivalen i 2020 ville lage sin egen glamping, med en startpris på 299 kroner. I forkant av fjorårets festival kunne man lese om stappfulle hoteller og et utleiemarked med skyhøye priser.

– Sett fra vårt perspektiv er det et svært viktig tiltak for å sørge for at den ekstreme etterspørselen ikke fører til for høy prisstigning på overnatting for dem som har lyst til å komme til Kristiansand og Palmesus, sier Fosselie.

Glamping er et konsept for festivalgjengere som foretrekker en mer glamorøs form for camping. På Kristiansand stadion vil glamping-gjestene komme til ferdig oppsatte telt, oppredde senger og få tilgang til mobillading og dusj.

– Vi bruker begrepet for at det skal bli lettere å forstå at vi tilbyr noe mer enn en gressflekk man kan slå opp et telt på, sier Fosselie.