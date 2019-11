Dette tjente influenserne fra Sørlandet

Skattelistene for 2018 ble offentliggjort tirsdag morgen.

I den anledning har KRSby laget en liste over influensere og bloggere fra Sørlandet, og sjekket hva de tjente i fjor.

Gode tall for Andersen

Privat

Influenser Kristina Andersen fra Vennesla har 71.000 følgere på Instagram og er en av Sørlandets mest profilerte bloggere.

I fjor var hun den som tjente mest av influenserne på Sørlandet, med 928.568 kroner i inntekt.

KRSby har vært i kontakt med Andersen, som verken vil kommentere økonomi, hva hun tjener mest på eller hvordan hun vil oppsummerer fjoråret.

«Mamma til Michelle» på andreplass

Håkon Mosvold / NTB scanpix

Det vil si at hun også tjente mer enn andreplassen - Søgne-bosatte Anna Rasmussen, bedre kjent som bloggeren «Mamma til Michelle», med 785.828 kroner i inntekt.

I 2018 valgte hun å legge ned bloggen «Mamma til Michelle» og fortsette å blogge under sitt eget navn.

På tredjeplass er treningsprofil og influenser Maren Erdvik fra Kristiansand, som står oppført med 690.711 i inntekt.

Hun har de siste årene fått opparbeidet seg over 41.000 følgere på Instagram, og jobber også som personlig trener.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra Rasmussen. Erdvik skriver i en SMS at hun ikke vil kommentere.

Damares Stenbakk

Under kan du se hele listen over influensere fra Sørlandet og hva de tjente i fjor. Hvis du vil rangere etter hvem som tjente mest trykker du på «inntekt».

NB: Kjendis-influensere som Monica Nyhus og Frida Aasen står med null i inntekt, noe som sannsynligvis skyldes at de skatter til et annet land.

Merk også at i skattelistene for 2018 står Kristina Andersen som Kristina Maberg - et etternavn hun ikke bruker i dag.