«Spis Ute Uka» feirer 10-årsjubileum: Her er årets meny

– Det sies at denne uka er den ultimate testen for å drive restaurant, forteller prosjektleder Henning Vestavik til KRSby.

Spis Ute Uka, som tidligere het Spis For 100 de første åtte årene, feirer i år 10-årsjubileum.

Fra 3. til 9. februar inviterer 49 spisesteder i Kristiansand til matfestival med ulike rabatterte retter til 100, 125 og 150 kroner til sultne gjester.

Nederst i saken kan du se årets meny.

En «showcase» for byens spisesteder

Kristian Hole

I fjor ble det solgt 70.549 hovedretter under festivalen, og titusener strømmet til matfestivalen til tross for at uka var preget av regnvær. Vestavik sier at årets mål ikke bare handler om antall solgte hovedretter, men at folk skal prøve flest mulig steder og få en god matopplevelse.

Med andre ord skal festivalen være en «showcase» for byens mange spisesteder.

– Målet vårt er at folk skal prøve flest mulig steder. Det handler ikke om å selge mest mulig, men at restaurantene gir en best mulig opplevelse for kundene. Festivalen handler om å få kundene tilbake de andre ukene i året, sier Vestavik.

Fakta: Spis Ute Uka Er en matfestival som blir arrangert årlig i den første uka i februar. Spis for 100 ble lansert i 2010. Konseptet og navnet ble endret til Spis Ute Uka i 2018. Antall solgte retter de siste fem årene: 2015: 68.736 2016: 71.848 2017: 80.896 2018: 83.111 2019: 70.549

– Vi merker trøkket

Kristian Hole

Roger Sande er daglig leder i restaurantgruppa Mat & Uteliv, som i dag har 13 spisesteder i Kristiansand. Han ser fram til årets utgave av matfestivalen, som markerer en av de travleste ukene i byens restaurantbransje.

– Vi merker trøkket under Spis Ute Uka, og det er fornøyelig for oss å være med på en så stor matfestival. Det er helt klart en del nye fjes under festivalen, og da må vi levere, sier Sande til KRSby.

Her er 2020-menyen

Kristian Hole

Amigos – 125,- Pollo Asado: Marinert og grillet kyllingfilet toppet med ostesaus og chipotlesalsa. Serveres med meksikansk maissalat, ris og chilibeans. Vegetaralternativ: Vegetarschnitzel med samme tilbehør

Bellini – 125, Velg mellom: Porchetta: Italiensk langtidstest ribberull fylt med urter og hvitløk. Serveres med potetmos, dagens grønnsaker og en kremet Barolosjy. Eller: Colosseo Pizza: Rømme, mozzarella, marinert kylling, chili flakes og fersk basilikum

Big Horn Steakhouse −125,- 200 gram ytrefilet serveres med Big Horn-poteter og valgfri pepper eller bearnaisesaus.

Brygghuset – 125,-

BBQ Spareribs: Våre spareribs smokes og brasseres. Serveres med coleslaw og fries.

Burger Bordello – 125,- Velg mellom: Bacon og cheddarburger med tørrsaltet bacon, amerikansk cheddar, tomat, løk og vår egen hamburgerdressing. Eller: Bourbon street bbq-burger med cheddar, jalapenomajones og BBQ-saus

Bølgen & Moi – 150, Ovnsbakt skrei og krokett med kremet sellerirot, grønnsakscrudite og eplevinaigrette. Vildmosepotet med purreløk

Bønder i byen – 125,- Salat med langtidsbakt kylling, tomatmarmelade, persillemajones, syltet eple, rødkålsalat og rotgrønnsakschips

Café Rasmus – 125,- Torskefilet bakt med aubergine- og paprikapuré. Serveres med ovnsbakt brokkoli og blomkål. Med kremet urte- og sitronsaus og småpoteter

Campino – 125,- Medium stor kebabpizza eller kebabtallerken og en halvliter mineralvann. Velg mellom kylling, okse- eller svinekjøtt.

Clarion Hotel Ernst – 150,- Lunsjbuffé inkludert dessertbord, kaffe og te.

Dolly Dimple’s – 150,- Stor 40 cm pizza. Velg mellom «Nr 3: Kos vegetarpizza”, ”Nr 9: Sult” eller ”Nr 26: Thaisommer”. Tilbudet gjelder takeaway, i restaurant og levering.

Food Asylum – 100,-

Velg mellom: Vegan box: 16 biters meny med 8 Hosomaki Avocado, 4 Uramaki Veggie og 4 Futomaki Veggie Tempura, eller: Sushi box med 16 biter med 8 Hosomaki Salmon, 4 Uramaki California og 4 Palmesus Hotroll. FoodEx – 100,- Benny’s Classic: En saftig burger med brød, tomat, løk og vår egen burgerdressing. Serveres med fries

Glipp – 150,-

Velg mellom: Coq au vin, en klassisk fransk gryterett med kylling, servert med amadinepoteter. Eller: Biff av langtidsmodnet ytrefilet, 150 gram, servert med vår hemmelige saus, med blandet salat og pommes frites.

Grenseløs Restaurant & Bar – 150,-

Dagens fangst: Hvit fisk, blåskjellsaus, fennikel, erter, grønnkål og potetpuré

Harvey’s – 125,-

Vår hjemmelagde cheeseburger: serveres med fries og husets berømte purreløksdip. Burgerbrød spesiallaget av Dampbageriet

Herlig land – 125,-

Ytrefilet av okse serveres med rødvinssaus, sauterte grønnsaker og ovnsbakte småpoteter

Hos naboen – 100,-

Naboens burger: Brød fra Dampen omkranser en 180 grams oksekjøttburger toppet med cheddar, rødløk, agurk og tomat.

Håndverkeren – 150,-

Langtidsbraisert oksekjake med baconstekte grønnsaker, rødvinssaus og potetmos med trøffel.

Menyen fortsetter under bildet.

Kristian Hole

Indian Ocean Tandoori – 100,-

Velg mellom Chicken Curry: Kylling med indisk karrisaus. Eller Sabzi Sangam: En vegetarrett bestående av forskjellige grønnsaker tilsatt egnet krydder i en karrisaus. Tilbudene gjelder ikke take away.

Jonas B – 100,-

Pizza Carbonara, med mozzarella, carbonarasaus, pancetta, sort pepper og pecorino romano.

Kjøkkenskapet – 125,-

Avdeling: Aquarama og Lillemarkens: Hjemmelaget curry kyllingsuppe. Inkludert et stykke gulrotkake og kaffe.

Kjøkkenskapet Bakeri – 125,-

Sjokoladekake med hjemmebakt bunn med flere sjokolade-lag. For 6 personer.

Kombinat – 100,-

Viltmiddag med villsvin og rotgrønnsaker, poteter og fløtesaus.

La Famiglia – 150,-

Filetto Di Manzo Al Vino Rosso: Indrefilet av okse, serveres med La Famiglias egen biffsaus, småpoteter og grønnsaker.

Le Monde Tapas – 100,-

Tapasfjøl med spanske kjøttboller i tomatsaus, glaserte kyllingklubber fra Stange, tomatsalat med chevrékrem, hjemmelaget pesto og oliventapenade, patatas bravas, brød og aioli.

Luihn – 150,-

Grillet ytrefilet av lam med gulrot- puré, bresert gulrot, confitert potet og urtesjy.

Mai Oishi Sushi – 100,-

14 biter sushi: 6 biter futomaki frityrstekt laks eller scampi, 8 biter maki laks, hel rull frityrstekt.

Mercado – 125,-

Tapas: Focaccia, aioli, Muhammara, Jamon Serrano, spicy kyllingklubber og gambas pilpil.

Monsoon Sushi & Asian – 100,-

Red Curry: Velg mellom kylling eller vegansk. Med paprika, gulrot, sjampinjong, koriander og fersk chili. Serveres med ris.

Mother India – 150,-

Murg Curry: Kyllingfileter i en tradisjonell indisk krydder- og karrisaus. Vegetar eller veganalternativ: Chana Masala: Kikerter kokt og servert i en nordindisk kryddersaus.

Panda Panda – 100,-

Mango Chicken Salad: Vår bestselgende salat med deilig mango og saftig kylling toppet med spicy mango og chilidressing.

Patricks Pub & Restaurant – 125,-

Pepper Steak: Grillet biff av ytrefilet med stekte grønnsaker og kremet grønnpeppersaus. Serveres med urtepoteter.

Peppes Pizza – 125,-

Pizzabuffé inkludert dessertene ”Peppis” eller ”Banansplitt”.

Pieder Ro – 150,-

Stekt sjøørret med svartkål, gresskar og rødbeter med chèvre og dillsaus.

Pizzabakeren – 100,-

Valgfri medium pizza. Kan også fås glutenfri. Avdeling Torridalsveien og Fagerholt.

Restaurant Skrubbsulten – 150,-

Ovnsbakt torsk serveres med agurksalat, stekte grønnsaker, småpoteter og sandefjordsmør.

Scandic Kristiansand Bystranda – 150,-

Filet av ishavsrøye med syrlige grønnsaker og blåskjellsaus. Serveres med urtebakte småpoteter

Sjøhuset – 150,-

Ovnsbakt torskerygg à la nage med rotgrønnsaker, småpoteter og dillolje.

Skagen Pub – 100,-

Stor grilltallerken med spareribs, buffalo wings, coleslaw, grillet mais, fries, rømmedressing og BBQ-saus.

Slakter Sørensen – 150,-

Ytrefilet av okse serveres med gratinerte bifftomater, smørdampet sukkererter, saltbakte amandinepoteter og Béarnaisesaus.

Snadderkiosken – 125,-

Tangenburger 160 gram pluss en halvliter mineralvann og en ventepølse.

Spiren Kafé – 125,-

Buddha Bowl: Asiatisk gryte laget av kokos, peanøtter, curry, tofu, ananas og cashewnøtter. Serveres med risnudler og grønt tilbehør.

Teateret – 125,-

Marinert kyllingfilet serveres med ratatouille, paprika- og basilikum- saus, småpotet.

Til Stede mat og mer – 150,-

Sitrusbakt dagens villfanget fisk fra Flekkerøy. Serveres med husets grønt, urtebakte poteter og hvitvinssaus.

Torvet Bistro – 100,- Salat med konfitert andelår. Serveres med bringebærvinaigrette, appelsin- marmelade, syltede rødbeter og knutekål.

Bon appétit!