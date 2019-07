– Kritikken er berettiget

KRISTIANSAND: – Vi kom seint tilbake fra Kaptein Sabeltann-forestilling i går kveld, og ble møtt av spylyder, fyll og folk som tisset på lekeplassen, forteller Sissel Krüger.

Familien Krüger har tilbrakt noen dager på campingplassen sammen med tre andre familier og til sammen ti barn. Etter to netter med dårlig søvn har de mye på hjertet. Fædrelandsvennen møter familiene fredag formiddag, mens de pakker sammen for å reise videre.

– Vi synes det er dårlig planlagt av Dyreparken, at de i det hele tatt tar inn barnefamilier når det er planlagt en så stor festival. Vi hadde ikke sett for oss hvordan det kom til å være, sier Krüger.

Jakob Buchard

Altfor dårlig informasjon

På bunnen av nettsidene til Dyreparken står det et avsnitt om strandfesten 5. – 6. juli. Her informerer de om at det vil komme flere gjester og at støynivå kan bli høyt på Roligheden Camping.

– Festen startet allerede på onsdag og Dyreparken burde visst det. Det er ikke greit å beklage seg nå, sier Krüger.

Stine Vegsund og Camilla Nybø reiser sammen med Krüger og opplever at informasjonen ikke var god nok og at teksten som lå ute ikke virket avskrekkende. Ingen så for seg at området skulle forvandles til en festivalcamp med fulle folk og høy musikk døgnet rundt.

– Det står at alle er velkommen, men vi er ikke velkommen her og vi burde ikke vært velkommen her denne helgen. Unger har ingenting her å gjøre og vi har ikke turt å slippe ungene ut i dag. Det har vært så mye trafikk og det er livsfarlig, mener Krüger.

Dyreparken legger seg flat

– Noen barnefamilier har hatt dårlige opplevelser natt til i dag. Det er ikke en heldig situasjon at de har kommet opp i det som tydelig er festivalgjester, sier Per Arnstein Aamot, direktør ved Dyreparken.

Familien peker på at palmesusdeltakere har brukt området i flere år, og synes Dyreparken burde vært bedre forberedt på dette. Aamodt sier seg enig.

– Rent historisk har Roligheden blitt opplevd som en festivalcamp og vi har ikke vært helt bevisst over omfanget av dette. Kritikken vi har fått er berettiget, sier Aamot.

– Sånn det er nå anbefaler vi ikke barnefamilier å være der. Familiene har blitt tilbudt kompensasjon og andre overnattingsmuligheter. Det er med tungt hjerte vi er nødt til å si at de må finne en annen plass, sier Aamot.

Startet kl. 09.30

Jonas Berg (23) og kompisen Anders Herskedal (23) sitter med en stor vennegjeng utenfor teltene de har slått opp. Allerede klokken halv ti fredag morgen, hadde de skrudd på musikken og startet alkoholinntaket.

De sier de har skjønt at festingen ikke er særlig populær, hverken hos driverne av campingen eller de andre gjestene.

– I går fikk vi beskjed om å skru av musikken tidlig på kvelden, sier Berg som har vært på Roligheden tidligere år også.

Palmesus har ikke en offisiell avtale med Roligheden som festivalcamp.

Heida Gudmundsdottir

Ekstra sikkerhet

– Vi gjør så mye vi kan og vi er nesten mer lei oss enn barnefamiliene vi har hjulpet, sier Wenche Elisabeth Munkelien, prosjektutvikler for campingplassen.

Nå har Dyreparken har lagt til rette for at området kun er tildelt ungdommer. Per Arnstein Aamot sier at de iverksetter ekstra sikkerhetstiltak for helgen.

– Vi skal styrke vaktholdet betydelig, både med offisielle vakter fra Securitas og våre egne ansatte, sier Aamot.

Resten av helgen vil det være trivselsvakter til stede hvis noe skulle utarte. Per Arnstein Aamot forsikrer seg om at sikkerheten er viktig og at de ønsker at ungdommene skal føle seg trygge på området.