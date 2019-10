I helga skjer det mye gøy i Kristiansand: Se oversikten her

Moroa fortsetter i Kristiansand, og den siste offisielle høst-helga byr på nok et innholdsrikt program. I helga kan du oppleve alt fra oktoberfest på Odderøya – til en rekke konserter i Kvadraturen.

Eller kanskje det frister med premiere på den nytenkende forestillingen «Kristiansand.Nå.»?

Se oversikten over hva du kan finne på fra fredag 25. oktober til søndag 27. oktober her:

John Olav Nilsen spiller førsteskiva

Hvor: Kick scene

Kick scene Når: Lørdag kveld

«Nordsjøen» spiller «Gjengen»:

Gatepop-musikant John Olav Nilsen har med seg sitt trofaste band Nordsjøen, som i høst er på turné hvor de spiller Nilsens debutskive «For sant til å være godt» – som han ga ut med sitt tidligere band John Olav Nilsen og Gjengen.

Med andre ord kan tilskuerne forvente klassikere som “Diamanter og kirsebær”, “Hull i himmelen” og “Valiumvalsen”.

Andre konserter denne helga:

Astrosaur + Takomaha – Fredag kveld på Vaktbua

– Fredag kveld på Vaktbua Moen/Løkketangen – Fredag kveld på Håndverkeren

– Fredag kveld på Håndverkeren Sol Heilo – Lørdag kveld på Haubitz Låven

– Lørdag kveld på Haubitz Låven Nils Martin Haugfos – Lørdag kveld Sham Syrisk Mat

– Lørdag kveld Sham Syrisk Mat Jeffrey's Reverie – Lørdag kveld på Håndverkeren

– Lørdag kveld på Håndverkeren Mette Leira og Klara Høeg – Søndag kveld på Vaktbua

Oktoberfest på Odderøya

Hvor: Odderøyhallen

Odderøyhallen Når: Lørdag formiddag til kveld

Lørdag blir det ekte bayersk stemning i Odderøyhallen, hvor Tyrolerorkesteret spiller opp til ekte oktoberfest.

– Tyrolerorkesteret spiller opp schlager etter schlager. Du og vennene dine sitter skulder mot skulder. Og man svinger seidelen, står det i arrangementet.

Etterfesten finner sted på Heidi’s Bierbar.

«Kristiansand.Nå.»

Hvor: Kilden

Kilden Når: Lørdag ettermiddag

I Kildens høstsatsing «Kristiansand.Nå.» skal hele huset brukes. Forestillingen, som har premiere lørdag, tar utgangspunkt i spørsmålet «Hvordan er det å være deg i Kristiansand nå?»:

– Hva er «Kristiansand.Nå.?» Er det underholdning, eller er det kunst? Finkultur eller fjas? En forestilling for folket – eller for fiffen? Svaret er at «Kristiansand.Nå.» er et forsøk på å presentere byen vår i et nøtteskall. Derfor er forestillingen full av kontraster. Akkurat som byen selv, skriver Kilden.

Se Cardi B og J. Lo i aksjon

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag til søndag

«Inspirert av den virale New York Magazine-artikkelen, følger "Hustlers" en gjeng tidligere strippere som slår seg sammen for å la sine Wall Street kunder smake sin egen medisin», skriver Kristiansand kino om den mye omtalte filmen.

I rollene finner vi blant andre rapperen Cardi B, artist Jennifer Lopez og skuespillerne Constance Wu og Julia Stiles.

Hvis det frister å se en annen type film, vises også den biografiske musikkfilmen «Judy», samt den nye norske storsatsingen «Spionen» – som forteller den sanne historien om Sonja Wigert, som levde et farlig liv som dobbeltagent under andre verdenskrig.

Høstens siste bokbad

Hvor: Aladdin i Kongens gate

Aladdin i Kongens gate Når: Søndag

Denne søndagen arrangerer Litteraturhuset i Kristiansand høstens siste bokbad på Aladdin med forfatterne Heidi Sævareid og Bjørn Arild Ersland.

Sævareid, som er oppvokst i Kristiansand og Lillesand, har tre ganger blitt nominert til Brageprisen – sist for ungdomsromanen «Slagside».

Mandal-fødte Bjørn Arild Erslands forfatterskap omfatter bøker for alle aldre, men mest for barn og ungdom. For tiden er han aktuell med romanen «Bekken».

