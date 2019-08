Lite greie på politikk og partiene? Ungdomspolitikerne gir et lynkurs før valget

Valget 9. september begynner å nærme seg med stormskritt. KRSby har derfor samlet byens ungdomspolitikere for å gi deg et lynkurs i hjertesakene til deres partier.

Høyre

Amalie Gunnufsen (23) er sentralstyremedlem i Unge Høyre og sitter i bystyret. I år er hun 8. kandidat til valget 9. september.

I videoen under forteller hun hva den viktigste saken er for Høyre.

Venstre

Christine Alveberg (27) er 2. kandidat til bystyret i Kristiansand. Venstre har tre sentrale verdier som de jobber for.

Se videoen under for å høre mer om hva de er.

Sosialistisk Venstreparti

Andreas Landmark (22) stiller til valg som 2. kandidat til kommunevalget.

Se videoen under for å høre hva SV ønsker for Kristiansand.

Arbeiderpartiet

Ida Hirtst (19) er bystyrekandidat nummer 72.

Se videoen under for å høre Arbeiderpartiets hjertesak og hva de jobber hardest mot.

Miljøpartiet De Grønne

Oda Sofie Pettersen (19) er 3. kandidat på fylkestinget i Agder.

Se videoen under for å høre hva som er viktigst for MDG.

Rødt

Ayat Majbel Saeid (19) er sentralstyremedlem i Rød Ungdom og er 5.-kandidat i Kristiansand.

Se videoen under for hjertesaken til Rødt.

Fremskrittspartiet

Andrea Gonzales (22) er nestformann i FpU og er 6.-kandidat til valget.

Se videoen under for å finne ut av hva som er det viktigste for FrP i Kristiansand.

Senterpartiet

Siril Bratten (24) er politisk nestleder i Agder Senterungdom og er 2.-kandidat til bystyret.

Se videoen under for å høre et dikt Bratten har skrevet om SPs politikk i Kristiansand.

Kristelig Folkeparti

Stefan Avila (26) er lokallagsleder og er 5.-kandidat for KrF.

Se videoen under for å høre KrF sine hjertesaker i Kristiansand.

Det er mulig å forhåndsstemme fra 8. august til 6. september på både Rådhuskvartalet og på UiA. Kristiansand kommune har en oversikt over alle plasser det er mulig å stemme.