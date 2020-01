Pizzakjede ønsker å åpne i Kristiansand: – Vi har store ambisjoner

– Vi kan bekrefte at Kristiansand er en av byene vi har tenkt å satse på, og derfor jakter vi nå etter franchisetaker som kan åpne i byen. Det hadde vært fantastisk om vi kunne fått til et utsalg eller flere i Kristiansand innen sommeren, forteller Tommy Raanti, daglig leder og medeier i Pizzaco, på telefon til KRSby.

Pizzakjeden har allerede åpnet sitt første utsalgsstedet i Rogaland, og i løpet av to måneder skal det åpnes to til. Før sommeren skal totalt fem take-away-filialer være på plass i Rogaland, samtidig som eierne ønsker å satse flere steder i landet – blant annet i Kristiansand.

– Vi har store ambisjoner om å bli en betydelig aktør i det norske pizzamarkedet, legger han til.

Frykter ikke tøff konkurranse

Håvard Tanche-Larsen Knutsen

Raanti sier videre at studentbyen Kristiansand er et lovende markedet, både med tanke på pizzasultne gjester og ikke minst rekruttering av eventuelle deltidsansatte.

– Frykter dere konkurranse fra etablerte pizzakjeder i Kristiansand som for eksempel Domino’s Pizza og Pizzabakeren?

– Vi kjenner ikke markedet i Kristiansand så godt som i Rogaland, men konkurranse er generelt bare bra. De nevnte aktørene er flinke på det de holder på med. Men vi har helt forskjellige type pizzaer alle tre. Vårt fokus er på gode råvarer, ærlig mat, fersk tomatsaus og økologisk mel.

Raanti legger til at de foreløpig ikke vet hvor i Kristiansand de vil satse, men det blir trolig utenfor Kvadraturen.

– Vi er åpen for alt, men primært ønsker vi å etablere enheter der folk bor. Tankegangen vår er at det ikke skal være lange veien til et Pizzaco-utsalg. Og når det kommer til kostnader er det dyrere å etablere seg midt i sentrumskjernen, sier Raanti.

– Pizzamarkedet vil vokse

Arkiv Fædrelandsvennen / Magnus Nødland Skogedal

Siden Pizzaco primært ønsker å satse utenfor sentrumskjernen, må de belage seg på konkurranse fra kjedene Pizzabakeren og Dominos.

Franchisetaker for blant annet Domino's Pizza i Vågsbygd, Rolf Stavnem, sier at han tror pizzamarkedet i Kristiansand er stort nok til enda en konkurrent.

– Konkurranse er sunt, og vi ønsker nye aktører velkommen. Det spises mer pizza enn noen gang, og markedet kommer til å vokse. En by som Kristiansand tåler et nytt pizza-konsept og det er helt sikkert plass for Pizzaco, mener han.

– Selv er vi fantastisk fornøyd med utviklingen vi har hatt siden vi etablerte oss i Vågsbygd i 2017, og konseptet har slått bra an i Kristiansand. Fremover skal vi snakke med gårdeiere om å etablere enda et sted i retning sentrum, avslører Stavnem.