Sjekket inn i undertøyet: Elisabeth (19) er den fjerde sørlendingen på «Love Island»

– Jeg håper virkelig ikke at jentene ser på meg som en trussel, for det er ikke min intensjon i det hele tatt. Jeg har bare fått beskjed om at jeg skal inn og forføre noen gutter, sier Elisabeth Lund i et videoportrett til TV2, før hun entrer villaen.

Onsdag 12. februar ankom Elisabeth Lund fra Kristiansand, «Love Island»-villaen i Argentina, kun iført undertøy og englevinger.

Øyboerne var nemlig i gang med en utfordring, da Lund plutselig sjekket inn. Jentene i villaen hadde fått et oppdrag om å øke pulsen til guttene mest mulig, noe som resulterte i lettkledd dansing.

KRSby har ikke lykkes i å få en kommentar fra Lund, ettersom hun for tiden er opptatt med innspillingen av serien i Argentina.

– Jeg blir veldig fort betatt

Alex Iversen / TV2

Det er nå fire sørlendinger i villaen, ettersom Omid Rosander (24) fra Kristiansand, Sofie Antonsen (20) fra Farsund og Ali Esmael (28) fra Risør fortsatt er med – 29 episoder ut i serien.

I onsdagens episode fortalte Lund, som tidligere har datet den verdenskjente fotballstjernen Sergio Agüero (31), hva hun leter etter på «Love Island».

– Jeg blir veldig fort betatt, men liker at gutten er litt hard to get. Jeg liker å måtte jakte litt etter ting, sier hun og smiler.

Lund forteller at hun kjenner kristiansanderen Omid Rosander fra tidligere, og legger til at hun har et spesielt godt øye til de to deltakerne, Victor Barstad og Nathan Kahungu, mest kjent som Nate.

– Jeg er en person som ikke tar alt så seriøst, noe som kan skape god stemning. Jeg er glad i å danse og er veldig eventyrlysten, så «Love Island» passer veldig fint for meg, sier hun i onsdagens episode.

Jobber som modell og influencer

Alex Iversen / TV2

Elisabeth Lund, sier i videoportrettet til TV2 at hun har jobbet som modell helt siden hun var 15 år, og hadde sitt første modelloppdrag for Italian Fashion Academy.

Hun arbeider også som influencer, hvor hun er spesielt aktiv på Instagram.

– Trikset er å alltid holde på med det du elsker og ikke bry deg om hva andre folk mener. Så lenge du holder på med noe du liker så kommer det gode ting med det uansett, sier hun i videoportrettet til TV2.