«Spis Ute Uka» skal arrangeres to ganger i året: Til høsten er det klart for ny runde

– Vi har sett at byer som København, Mandal og Sandnes har suksess med å ha festival to ganger i året, forteller prosjektleder for «Spis Ute Uka», Henning Vestavik.

I år feiret matfestivalen «Spis Ute Uka» 10-årsjubileum, hvor 49 spisesteder i Kristiansand inviterte til hovedretter til rabatterte priser fra 3. til 9. februar.

Nå er det bekreftet at festivalen skal arrangeres to ganger i året. Fra 7. til 13. september er det altså klart for årets andre runde, som vil hete «Spis Ute Uka Høst».

– September er en veldig stille periode i Kristiansand, siden det er «mellom» sommeren og julebordsesongen. Enkelte spisesteder har mast om at vi må få til noe rundt denne tiden av året, sier Vestavik.

Dropper «Student Ude Uga»

Kristian Hole

Siden «Spis Ute Uka» skal arrangeres to ganger i året, har arrangørene valgt å legge ned «Student Ude Uga» i august. Tilbudet var en lignende men mindre variant av matfestivalen for studenter, hvor rundt 20 spisesteder deltok.

– Konseptet ble mindre siden flere spisesteder ikke definerer seg som et «student-spisested». Samtidig var det spisesteder som gjorde «Student Ude Uga»-tilbudet tilgjengelig for alle. I tillegg ble det kronglete for ansatte å sjekke studentbevis. Det enkle er ofte det beste og det handler om at vi når et bredere publikum ved å arrangere «Spis Ute Uka» to ganger i året, sier Vestavik og legger til:

– Det blir lettere for spisestedene, samtidig som vi inkluderer alle, mener han.

Samme antall restauranter

Kjartan Bjelland

Vestavik sier videre at «Spis Ute Uka Høst»-menyen vil inkludere et lignende antall restauranter som i februar.

– Vi legger lista høyt og håper vi får med rundt 50 spisesteder, sier Vestavik.

Et av spisestedene som virkelig fikk testet logistikken under «Spis Ute Uka» var Mother India. Den indiske restauranten gjorde det best av dem alle i byen, og solgte 5000 hovedretter under matfestivalen.

– Vi har jo holdt på i 25 år, så vi har opparbeidet oss litt erfaring. Både med tanke på forberedelser, logistikk, mannskap og utvidede åpningstider. Det var et enormt trykk. Noen kaller det for kontrollert galskap og det tror jeg er en riktig benevnelse, forteller Raj Sharma, daglig leder ved Mother India, til Fædrelandsvennen.

Leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, synes det er positivt at «Spis Ute Uka» nå skal arrangeres to ganger i året.

– Festivalen er et kjempeflott tiltak i byen i februar, som tidligere var en ganske rolig periode i restaurantbransjen i Kristiansand. Mange folk kommer til byen for å spise og mange «oppdager» også nye steder som de kanskje ikke kjente til, sier Sørvig til KRSby.