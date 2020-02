I mars kommer et nytt festkonsept til Torvet

– Vi ser at St. Patricks-arrangementer gjør suksess i andre store byer, både i Norge og utlandet. Vi ville derfor skape noe her i Kristiansand også, forteller arrangør Svend Åge Lauvrak fra Sørlandets Matfestival Event AS.

St. Patricks dag er Irlands nasjonaldag som feires den 17. mars, til minne for landets skytshelgen St. Patrick. I land som Irland, England og USA er det tradisjon å kle seg i grønt hele dagen og feire dagen med livlig musikk og noe godt i glasset.

I Kristiansand skal feiringen markeres med stortelt på Torvet, både fredag og lørdag 13. og 14. mars.

– Hvis dette blir suksess har vi lyst å gjøre dette til et årlig arrangement, legger Lauvrak til.

– Håper på både studenter og godt voksne

Damares Stenbakk

Lauvrak mener konseptet aldri før har blitt arrangert i «fullskala-versjon» i Kristiansand, men barer og utesteder har hatt St. Patricks-temakvelder i byen tidligere.

– Du skal få en følelse av at du har kommet til Irland. Det skal føles så genuint som mulig, med irske farger, grønnkledd betjening og irske toner med gruppa The Clonakility. I forhold til størrelse vil vi ikke ha det for stort, siden dette er første året vi arrangerer St. Patricks-feiring. Makskapasiteten blir på rundt 600 til 700 personer i teltet, sier Lauvrak.

– Hvem er egentlig målgruppa for et slikt arrangement?

– Vi håper på alt fra studenter til godt voksne.

NTB Scanpix

– Bra at Torvet blir aktivisert

Leder i Kvadraturforeningen, Heidi Sørvig, gleder seg over at Torvet stadig blir brukt til nye konsepter som samler folk til bykjernen.

Etter flere år med graving og byggearbeider ble Kristiansands nye Torv åpnet i 2017, og intensjonen var nettopp at flere skulle bruke området til ulike arrangementer gjennom hele året.

Kristian Hole

– Vi synes det er bra at Torvet blir aktivisert. Vi merker at aktører er interessert i å bruke området, og gjennom hele året ser vi at det blir brukt til mye forskjellig – alt fra veteranbiltreff til bondens marked, festivaler og konserter. Det gjør at flere forskjellige målgrupper får glede av Torvet, sier Sørvig.