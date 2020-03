Russen fortviler over korona: – Mange er bekymret for at det ikke blir noe russetid

– Mange er bekymret for at det ikke blir noe russetid i det hele tatt. Men jeg håper selvfølgelig at det blir noe av, siden det er blitt gjort store tiltak her i Norge den siste tiden, forteller Joakim Heistad Hansen (18) fra Kvadraturen videregående skole, på telefon til KRSby.

Han er en av de fem valgte russepresidentene i Kristiansand, som i desember sa til KRSby at «russetida kommer til å gå over all forventning» og at «dette er noe vi har gledet oss lenge til».

Men nå, omtrent fire måneder seinere, ser det mørkt ut på grunn av korona-viruset.

Landstreffene kan bli avlyst

FVN Arkiv

Heistad Hansen vektlegger at det viktigste nå er at folk tar forholdsregler og holder seg hjemme for å begrense smittefare. Han blir derfor oppgitt når han leser om personer som arrangerer privatfester og overser råd fra myndighetene.

– Jeg kjenner at jeg blir irritert når jeg leser at folk nylig var på fest. Det er en grunn til at skolene er stengt nå. Vi må holde oss hjemme nå. Hvis folk overser rådene nå, blir det i alle fall ikke noe russetid framover, mener han.

For en uke siden skrev VG at det store landstreffet for russ på Lillehammer sannsynligvis blir avlyst, for å begrense spredningen av koronasmitte. Det samme gjelder også russetreffet i Kongeparken i Rogaland, og flere andre nasjonale russetreff.

– Landstreffene er jo det største for russen, så jeg hadde blitt lei meg om det hadde skjedd. Samtidig, hvis situasjonen bedrer seg litt, hadde jeg blitt fornøyd om vi i alle fall hadde fått feiret litt her i Kristiansand, sier Heistad Hansen og legger til:

– Ingen vet jo hvor lenge dette kommer til å vare. Flere har kjøpt busser og selv har jeg brukt noen tusen på russeklær. Det er en trist tanke at de skal henge i skapet i russetida, sier han.

– Ikke mange vi kan spørre om hjelp

Kristian Hole

Allan Kenneth Ssekamate (18) fra Kristiansand er president for russestyret i Agder. Han sier at årets russekull befinner seg i en spesiell situasjon, med problemstillinger som ingen tidligere kull har tatt stilling til.

– Det er trist at dette skjer og veldig uflaks for vårt russekull. Folk har brukt mye penger og lagt ned mange dugnadstimer. Samtidig er det ikke noe vi kan gjøre, utenom å følge beskjedene fra myndighetene, sier Ssekamate på telefon.

Han sier videre at å «feire» russetida digitalt, via FaceTime eller Snap, ikke er et alternativ som styret vurderer. Men å utsette russetida kan bli en aktuell løsning.

– Vi i styret prøver å finne løsninger. Men det er ikke mange vi kan spørre om hjelp, siden ingen andre russekull har vært i den situasjonen vi er i. Russepresidentene har god dialog og et alternativ vi har diskutert er å legge russefeiringen til sommerferien eller på seinsommeren.

– Hvis russetida blir fullstendig kansellert i år, hva føler du at kullet ditt mister?

– Dette er noe mange har gledet seg lenge til. Helt siden barneskolen har jeg gledet meg til å dele ut russekort til barna. Første året på videregående så vi hvor gøy russekullet hadde det, og flere har sagt at arrangementene i russetida har vært høydepunkter i livet deres. Fremover kan vi bare krysse fingrene og høre på myndighetene. Det er viktig å ta dette viruset seriøst, sier Ssekamate avslutningsvis.

Koronahjelpen Kristiansand:

For å samle informasjon og oppdateringer om korona-viruset har Fædrelandsvennen opprettet gruppa Koronahjelpen Kristiansand, hvor folk kan dele praktiske gjøremål, råd og tips – men også oppmuntringer og solidarisk støtte.

I tillegg har avisen også et åpent live-studio med de viktigste korona-relaterte nyhetene.