Onsdag 11. mars skulle Universitetet i Agder åpnet dørene for omkring 1200 avgangselever fra videregående skoler og andre interesserte. På grunn av koronaviruset er årets utgave at Åpen dag avlyst og UiA byr på i stedet på et digitalt alternativ.

KRSby gir deg muligheten til å spørre studieveiledere på UiA om alt du lurer på om høyere utdanning.

Lyst til å bli ingeniør? Lærer? Eller kanskje sykepleier?

Nysgjerrig på hvordan det er å være student eller usikker på hvordan du skaffer deg bolig? Lyst til å engasjere deg i studentforeninger?

Nettmøtet er åpent onsdag 11. mars fra klokken 13.00 til 16.00 og spørsmål vil besvares av et panel bestående personer fra opptakskontoret, studieveiledere og en studentambassadør.

Allerede nå kan du spørre om det du lurer på!

Trykk på linken under for å sende inn dine spørsmål.

Mer informasjon om Åpen dag på UiA finner du her: uia.no/apendag