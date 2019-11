Markering i Kristiansand: – Homoterapi er ren tortur

– Man kan ikke forandre identiteten til noen, men man kan undertrykke den. Homoterapi, eller konverteringsterapi som de kaller det, er ren tortur, mener Dorian Gabriel Norheim (22).

Norheim, som stilte med «Ikke syk, bare homo»-plakat, var blant de 50 personene som møtte opp i Wergelandsparken torsdag kveld, under markeringen imot konverteringsterapi – som var et initiativ fra foreningen Fri Sør.

Om tre uker skal Stortinget behandle et forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne om å forby homoterapi i Norge, en behandling som har skapt voldsom debatt og engasjement etter at Morten Hegseth frontet problematikken i nettserien «Homoterapi» i høst.

– En praksis som ødelegger liv

Kristian Hole

Det var flere som holdt appeller under torsdagens markering i Kristiansand, blant andre studentprest Erland Grøtberg.

– Dette er en praksis som ødelegger liv, og påfører mennesker sår, skam og varige mén. Det kan gå på livet løs. Man kan ikke med konverteringsterapi gjemme seg bak religionsfrihet, sa Grøtberg og siktet til dem som mener at å nekte konverteringsterapi er et brudd på religionsfriheten.

Hanne Martine Jensen, leder for Skeiv Ungdom Vest-Agder, delte også sine meninger under markeringen.

– Å leve som seg selv, uavhengig av kjønnsidentitet og seksuell orientering, er helt nødvendig for å leve et godt liv. Gjentatte ganger har jeg blitt fortalt at jeg er en synd, eller er syk, og at folk skal be for meg. Det er ødeleggende for et menneske, sa Jensen.

I faktaboksen under kan du lese om hva homoterapi er, og hvilke partier som jobber for å utrede et forbud.

Fakta: Homoterapi Blir også kalt for konverteringsterapi eller seksuell re-orientering. Handler om å endre seksuell orientering og kjønnsidentitet hos en person. Per dags dato er homoterapi teknisk sett lovlig i Norge. Homoterapi har skapt voldsom debatt i Norge i høst, spesielt etter at VG lanserte nettserien «Homoterapi» med Morten Hegseth. Underskriftskampanjen «Nei til homoterapi» er signert av over 100.000 nordmenn på kort tid. Om tre uker skal Stortinget behandle et forslag fra Arbeiderpartiet og Miljøpartiet De Grønne om å forby homoterapi i Norge. Venstre, Høyre og Fremskrittspartiet samler seg i disse dager for å utrede et forbud imot homoterapi, men møter motstand fra Kristelig Folkeparti.

Se appellen til Siri Knutsen (15), nyvalgt medlem av Kristiansand Ungdomsbystyre:

– Vi tar avstand fra konverteringsterapi

Kristian Hole

I forbindelse med markeringen holdt Kristiansand domkirke dørene åpne før og etter arrangementet for å vise at det fins trygge kirkerom der ingen forsøker å endre noens identitet, eller sykeliggjøre noen som er friske.

– Dette skal være et åpent rom for alle mennesker, uansett identitet. Vi som driver med sjelesorg her er klare på at vi tar avstand fra konverteringsterapi og mener at det er et alvorlig brudd på tilliten man har som sjelesørger. Man skal ikke behandle noen som er frisk. En kjønnsidentitet er utrolig viktig, og ikke noe man skal sykeliggjøre. Ingen av prestene i Kristiansand vil praktisere konverteringsterapi i sjelesorgen, sier kapellan i Kristiansand domkirke, Iselin Jørgensen.

Kristian Hole

Hanne Kro Sørborg, sosionom og sexolog, var initiativtaker til at Domkirken skulle holde åpent under markeringen. Hun mener det er viktig at personer må slippe å velge mellom religion og seksuell orientering.

– Det er viktig at folk har et rom der du kan være begge deler. Flere på Sørlandet enn andre plasser i landet sliter med dette, og flere skeive på Sørlandet opplever at de ikke hører til i et gudsrom. Det at kirken sier at alle er velkommen er en viktig stemme, sier Kro Sørborg.

Se appellen til Hanne Martine Jenssen, leder for Skeiv Ungdom Vest-Agder:

– Fint at vi endelig tar tak i problemet

Kristian Hole

Samboerne Maria Jaroszewska (22) og Thea Litschi (25) fra Fri Sør synes det var positivt at Domkirken var åpen torsdag kveld, som en del av markeringen imot homoterapi. De mener høstens debatt har vært svært viktig.

– Jeg synes det er fint at vi endelig tar tak i problemet. Politikerne har vært litt vage og feige, og skygget litt over alvoret for dem som blir utsatt for det, ved å bruke andre ord. Mange blir alvorlig rammet av dette, sier Litschi.

– Det har ikke vært så mye snakk om dette før Morten Hegseth lagde VG-dokumentarserien. Etter den kom ut har folk innsett at dette faktisk også skjer i Norge, sier Jaroszewska.

Kristian Hole

Se appellen til stortingsrepresentant Kari Henriksen (AP):