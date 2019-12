Lyst å hjelpe andre i jula? Slik kan du stille opp i Kristiansand

Det finnes både organisasjoner og flere enkeltpersoner i Kristiansand som gjerne vil glede andre i jula. Men det er ikke alltid så lett å få oversikt over hvor og når en kan hjelpe.

Vi har derfor laget en liste over hvordan du kan bidra med tid, gaver og kanskje også som frivillig i jula:

Julegavedugnad

Gjennom kampanjen «Vil du være med å glede et barn til jul?» inviterer Kristiansand Røde Kors til julegavedugnad.

– Vi inviterer deg til en julegavedugnad for barn og unge i Kristiansand sammen med Coop Obs i Sørlandsparken. Juletreet er på plass på Obs, og julegaver kan legges under. Innsamlingsperioden er mellom 15. november og 16. desember. Gaven må være ubrukt og innpakket. Husk å merke hvilken alder og kjønn gaven passer for.

Gi tid

Kristian Hole

Har du en nabo som er ensom i jula, eller vet du om noen som kanskje gruer seg til jul?

Det skal ikke så mye til for å inkludere folk i julefeiringen. Nylig skrev vi om samboerne Atle (31) og Cechell (30), som åpner dørene 1. juledag til personer som føler seg ensomme. Kanskje du kan gjøre noe lignende?

Ta med noen på gratis julekonsert

Vet du om noen som elsker musikk og kulturopplevelser, men som ikke har noen å dra med?

Inviter de med på Julekonsert hos Blå Kors Kristiansand 13. desember, hvor artistene Siren Wilhelmsen, Per-Øyvind Hansen Høiland, Kristine Akselsen og Robert Stulien Hellerslien vil by på klassiske juletoner til kjente og kjære norske julesanger.

Bli Tidgiver

Hos Blå Kors kan du også melde deg på for å bli Tidgiver, som handler om å bedre menneskers livssituasjon med sin frivillige innsats.

– Det være alt fra å gå turer sammen, lære bort yoga, bli med på kafé, hjelpe til med jobbsøknad, lære bort dataferdigheter, bidra med næringslivskunnskap, hjelpe til å servere mat, spille dataspill – for å nevne noe, skriver Blå Kors.

I videoen over kan du høre hvordan Lilly (29) synes det er å være Tidgiver i Kristiansand.

Gled en som gruer seg til jul

Torstein Ihle, Kirkens Bymisjon

Kirkens Bymisjon har en nasjonal kampanje som heter «Gled en som gruer seg til jul», hvor man kan donere en valgfri sum til varme måltider til de som trenger det.

– For mange er julen en tid full av kjære tradisjoner. Familie, raushet og måltidsfellesskap er ord som beskriver julen for mange. Vi i Kirkens Bymisjon vet at for noen er det helt andre ord som beskriver julen. Den er en smertelig påminnelse om det som kunne ha vært. Å se og høre om andres julehøytid kan gjøre vondt, skriver Kirkens Bymisjon.

Ensomt juletre

Har du ting du egentlig ikke trenger eller ønsker å gi en gave? I samarbeid med Clarion Hotel Ernst og Blå Kors Kristiansand vil det framover mot jul stå et ensomt juletre på Sandens i andre etasje, hvor alle som ønsker kan komme innom og legge en gave under treet.

Gavene gis videre til de som virkelig trenger det, i regi av Blå Kors Kristiansand og Blå Kors Ferier.

Frelsesarmeen

Du har nok sett julegrytene til Frelsesarmeen i Markens?

Framover mot jul kan du donere både gaver og penger til Frelsesarmeen, som gir de videre i jula.

Åpen jul på Fiskebrygga

Lyskomponenter

Kirkens Bymisjon inviterer til åpen julefeiring 24. desember, i misjonskafeen på Fiskebrygga. Her kan de som føler seg ensom eller kjenner på utenforskap, eller av andre grunner, feire julaften sammen med andre.

– Vi inviterer til åpen, rusfri julefeiring hos oss. På grunn av størrelsen på lokalet har vi satt et tak på 70 mennesker, og man melder seg på ved å skrive seg på listen her på misjonskafeen, sier samfunnsleder for Kirkens Bymisjon Kristiansand, Ivar Kirkhus, til KRSby.

Slike arrangementer trenger Kirkens Bymisjon alltid frivillige til. Her kan du melde deg på for å hjelpe andre i Kristiansand.

Redd Barnas juledugnad

Er du en av dem som ikke vet hva du ønsker deg til jul?

Da kan du kanskje oppfordre bekjente, familie eller kjæresten til å droppe en gave og heller be de donere et valgfritt beløp til Redd Barna-kampanjen «Sammen skal vi varme 100.000 barn før jul», som er en juledugnad for sårbare barn verden over.

Et siste tips i denne guiden er å sjekke ut nettstedet Frivillig.no - som har en ryddig liste over frivillig arbeid i Kristiansand.

Har du gode tips til andre gode tiltak man kan gjøre for andre i juletida? Send oss gjerne en mail på tips@krsby.no