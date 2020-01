Hun åpner bydelens nye restaurant

– Det finnes ingen indonesiske restauranter i Kristiansand, eller på Sørlandet. Og siden 2018 har jeg fått mange kunder her på Hånes. Så jeg følte det var på tide å åpne eget sted, sier daglig leder Eni Darwati Øhman (33) til KRSby.

Etter å ha bygd opp en lojal kundebase ved å selge indonesiske retter fra matvogna ved Randesund Hagesenter siden april 2018, følte Eni Darwati Øhman det var på tide å åpne sin egen restaurant.

Siden det gamle Rio Pizza-lokalet på Hånes senter sto ledig, grep hun derfor muligheten og åpner Lemongrass Indonesian Restaurant 1. februar, som skal være en take-away-restaurant med autentisk indonesisk mat, med retter laget fra bunnen av.

Autentisk mat

Kristian Hole

Darwati Øhman sier videre at indonesisk mat har noe likhetstrekk til thailandsk mat, som for eksempel bruken av curry og kokosmelk, men som likevel skiller seg ut med egne smaker og krydder.

Hun føler derfor ingen spesiell konkurranse knyttet til de andre asiatiske restaurantene i Kristiansand, som for eksempel Pret Thai i Kvadraturen, eller Saigon Nam Nam, Lotus og Le’s Kitchen – for å nevne noen.

– Det er ingen andre som tilbyr indonesisk mat her. Man må helt til Rogaland for å finne det. Så jeg kjenner ikke på konkurransen. Og i tillegg satser jeg på det lokale markedet her på Hånes, og folk som jobber i nærheten eller kjører forbi, sier Darwati Øhman, som selv bor på Hånes.

Kristian Hole

– Gjør det som må til for å lykkes

Eivind Sandvik eier mesteparten av lokalene ved Hånes senter, og er derfor en av initiativtakerne til at senteret igjen skal bli et samlingssted for lokale og tilreisende på Hånes – slik det var før Sørlandssenteret kapret kundemassen på 90-tallet.

Han kjenner godt til Lemongrass’ gode rykte i området, og har derfor troen på at Eni og resten av de ansatte vil lykkes med restaurant-konseptet framover, spesielt med tanke på at de allerede har opparbeidet en fast kundebase fra vognutsalg.

Kristian Hole

– Vi er utrolig glade for å få Lemongrass inn i lokalene på Hånes senter, som blir Kristiansands eneste indonesiske restaurant. De er utrolig dyktige folk, med veldig mange faste kunder fra før. Eni legger inn de timene som trengs og hun er en av dem som gjør det som må til for å lykkes. Noen på senteret her har tidligere ikke lykkes, og det har vært en butikkdød over hele Norge en stund nå. Men gjengen bak Lemongrass har arbeidsmoralen og det som skal til. Jeg har troen, forteller Sandvik på telefon.