Kompisene var arbeidsledige: Nå omsetter de for tre millioner med sitt eget selskap

– Vi er heldige som får jobbe sammen med kompisgjengen, forteller Kristian Thuesen (29) entusiastisk.

KRSby møter gründerne bak selskapet Broomstick i deres lokale ved Hunsfos Næringspark, hvor de jobber med ulike oppdrag innenfor 3D, animasjon, dronevideoer, reklamefilmer, foto og visuelle effekter.

Selskapet ble stiftet i 2018 etter at de tidligere hadde mistet jobben i oljebransjen, hvor de blant annet jobbet med visualisering av utstyr. Siden alle hadde bakgrunn fra 3D-studiene på Noroff, valgte firkløveret å forene krefter.

2019 markerte deres første hele driftsår, hvor omsetningen ble på tre millioner.

Oppdrag for Netflix

Blant fjorårets mange prosjekter, var det spesielt ett oppdrag som ikke går i glemmeboka. I forbindelse med Netflix-dokumentarserien «Our Planet» laget Broomstick en promovideo for det interaktive prosjektet «Rewild Our Planet» som ble vist på flere museer verden over.

– Å lage animasjon hvor selveste David Attenborough er med på lydsporet, det føles veldig kult for å si det sånn, forteller Jim Sivertsen fornøyd.

– Det var veldig gøy å se Netflix dele vår video på Facebook, legger Kristian Thuesen til.

– Hva skal til for å skille seg ut i denne vanskelige bransjen og kapre slike oppdrag?

– I tillegg til å nettverke, må man fokusere veldig på å levere høy kvalitet hele veien og være nøye med hvilke prosjekter man sier ja til. Når man er ildsjel så legger man også ekstra timer i arbeidet, sier Thuesen, og legger til at det ble 12-timers arbeidsdager det første året.

Fakta: Broomstick Er et medieproduksjonsselskap stiftet av fire kristiansandere våren 2018. Jim Sivertsen (32), Kristian Thuesen (29), og Aleksander Ribe (29) Raymond Ingebretsen (42) eier 25 prosent hver. Har base på Hunsfos Næringspark i Vennesla. Tar oppdrag innenfor 3D, animasjon, dronevideoer, reklamefilmer, foto og visuelle effekter. Omsetningen i 2019, deres første hele driftsår, var på tre millioner kroner. Kundene deres er internasjonale og lokale firmaer innenfor boligmarkedet, olje og gass, elbil-satsinger, kommunalt, gründere og mer. Tidligere kunder og samarbeidspartnere: PHORIA (i samarbeid med Netflix, Google og WWF), City Life, Vennesla videregående skole, Kristiansand kommune og mange flere.

– Ikke geografisk låst

I tillegg til internasjonale kunder, jobber Broomstick også med flere norske prosjekter for tiden, blant annet en visualisering av slaveskipet Fredensborg til en større NRK-dokumentar.

– Vi er ikke geografisk låst når det kommer til oppdrag, spesielt når det kommer til animasjon. Vi kan jobbe med folk fra hele verden, fra lokalet vårt her i Vennesla, sier Jim Sivertsen.

David Froholt er veileder i interactive media ved Noroff, med 14-års erfaring med 3D bak seg. Han skriver i en mail til KRSby at han er imponert over hva de tidligere 3D-studentene i Broomstick har fått til – i en svært krevende bransje.

– Det guttene i Broomstick har klart på så kort tid er intet annet enn imponerende. Jeg har selv vært lærer for tre av fire av dem, og er veldig stolt av det de har fått til. Bransjen er vanskelig å etablere seg i, og man må holde et veldig høyt nivå for å klare seg. Det at de omtrent kontinuerlig vokser forteller noe om nivået på arbeidet de leverer, skriver Froholt.

– Ønsker ikke å bli et gigaselskap

Selskapets mål for 2020 er å omsette for fem millioner kroner, og i årene framover ønsker gründerne å vokse stødig slik at flere ildsjeler kan bli med på ferden.

– Vi ønsker å bli større, men vi ønsker ikke å bli et gigaselskap. Vi ser for oss at 10 faste ansatte hadde vært et bra mål, hvor flere kunne spesialisert seg på sine spesifikke felt, sier Aleksander Ribe.