– Altfor mange unge faller utenfor i samfunnet. Og for oss blir dette enda en arena for mestring, forteller Tone Olsen Nor, daglig leder i stiftelsen Hopeful.

Hopeful-stiftelsen i Kristiansand gir arbeidstrening for ungdom gjennom Hopeful-butikken og -kafeen i Kirkegata og andre prosjekter. Stiftelsens mål er å forebygge frafall fra videregående skole og få ungdom tilbake i arbeidslivet.

Nå er det bekreftet at denne stiftelsen også tar over lokalet ved Sørlandets Kunstmuseum i Skippergata, etter at driverne av KunstCaféen valgte å legge ned driften i lokalet rundt nyttår.

Den offisielle åpningsdagen til den nye Hopeful-kaféen er onsdag 15. januar.

– Trengte ikke betenkningstid

Kristian Hole

Det var Sørlandets Kunstmuseum som tok initiativet til det nye samarbeidet. Olsen Nor sier at lokasjonen er perfekt, siden Hopeful-butikken kun er et steinkast unna.

– Vi trengte ikke betenkningstid da vi fikk tilbudet. Det føltes riktig, sier Olsen Nor.

Kommersiell sjef for Sørlandets Kunstmuseum, Eldbjørg Dahl, sier til KRSby at museet er glad for at en ny samarbeidspartner er på plass.

– For Sørlandets Kunstmuseum er det gledelig at en så samfunnsengasjert aktør som Hopeful ønsker å samarbeide med museet, og vi håper vi kan være med på å fremme arbeidet deres. I utgangspunktet skal de ha samme åpningstider som museet, og vi gleder oss til å få hjelp av vår nye samarbeidspartner under store arrangementer, opplyser Dahl.

Har troen på lokalet

Kristian Hole

Da KRSby nylig intervjuet den tidligere daglige lederen for KunstCaféen, sa de at driften økonomisk sett ble for utfordrende for det lille privateide selskapet KunstCaféen AS.

Olsen Nor derimot har troen på at Hopeful-konseptet vil fungere i samme lokale.

– SKMU er allerede en god merkevare med mange besøkende. Jeg tror denne samarbeidsavtalen blir en vinn-vinn-situasjon, sier Olsen Nor.

Når det kommer til menyen skal kaffen baseres på sørlandsleverandøren Mukasa Kaffebrenneri, som har base på Hisøya utenfor Arendal. I tillegg blir det vinservering i lokalet, bakervarer fra Edgars Bakeri, og en matmeny med blant annet salat, vegetarsalat, toast, ulike småretter. En familie fra Jemen skal også bidra til menyen.