Mohammed (28) overlevde Utøya: – Jeg tenkte «nå er det min tur til å dø»

– Det er fortsatt en del av meg som reagerer hver gang jeg snakker om Utøya. Men jeg ser også på det som terapi. Tiden etter har vært en prosess, fra å være i sjokktilstand til å ville samle mest mulig informasjon om hva som skjedde, sier Mohammed Saleh.

28-åringen fra Hamar var en av foredragsholderne på Stiftelsen Arkivet fredag formiddag, hvor Plattform – Norsk Institutt for Forebygging av Radikalisering og Voldelig Ekstremisme, inviterte til temadag om hvordan man kan forebygge høyreekstremisme.

– Gjemte meg i vannet

Kristian Hole

Under temadagen delte Saleh detaljerte beskrivelser om hvordan han overlevde den fatale dagen på Utøya, 22. juli 2011, hvor 69 mennesker mistet livet i terrorangrepet.

– Jeg skjønte at jeg ikke kom til å klare svømmeturen. Så jeg gjemte meg i vannet ved et skjær. Etter at jeg så at gjerningspersonen var ferdig med å skyte på venstre siden, så begynner han å skyte mot noen andre som ropte "Please, ikke gjør det". Så hørte jeg et smell. Følelsen som gikk gjennom meg var ubeskrivelig. Det var sinne. Frustrasjon. Det var mye på en gang.

– Og jeg var i vannet, så jeg hadde ingen mulighet til å løpe. Jeg husker jeg tenkte «nå er det min tur til å dø. Det må jeg bare akseptere». Samtidig leste jeg religiøse vers inne i meg, fordi det var ingen andre som kunne hjelpe meg. Bare en skaper. Livet mitt gikk i revy. Men så kom det en tanke i hodet. «Dette er ikke over». Så jeg fortsatte å kjempe og gjemme meg ved å ta hodet under vann. Etter hvert gikk gjerningspersonen bort fra stedet.

En liten stund etter ble Saleh hentet av en redningsbåtene, og deretter ført til trygghet på land.

– Hele Norges historie

Kristian Hole

Videre sier Saleh, som i dag jobber innenfor helse og omsorg, at det er viktig å ta ekstremisme på alvor – gjennom opplysning og informasjon. Det er en av grunnene til at han ville stille opp på temadag om forebygging.

– Jeg har hatt et behov for å fortelle historien til så mange som mulig. Dette er hele Norges historie, mener Saleh, som også deltok i filmen Rekonstruksjon Utøya i fjor.

Leder i Plattform, Omar Sadiq, mener også det er viktig å spre kunnskap for å prøve å forebygge radikalisering. Han peker på et godt utvalg av fritidstilbud for unge som et svært viktig grep for å forhindre at unge faller utenfor.

– For å prøve å forebygge høyreekstremisme har vi som mål å opplyse, og hente inn eksperter og fagfolk fra Norden for å fortelle om temaet og sette det på dagsorden. I dag inviterte vi flere som jobber med barn og ungdom, fra fritidsklubber til Nav, frivillige organisasjoner, lokale menigheter og mye mer. Jeg tenker det er viktig å snakke om temaet, spesielt med tanke på utenforskap hos ungdommer som vokser opp med dårlige levekår. Det er viktig at kommunen tilbyr aktiviteter og inkludering, for å forhindre at de havner i slike miljøer.

– Hvordan er det høyreekstreme miljøet på Sørlandet?

– Det høyreekstreme miljøet sto sterkt på Sørlandet for 15–20 år siden. I dag er miljøet lite og oversiktlig. Men dette bildet kan fort endre seg. Det så vi sommeren 2017, da den Nordiske Motstandsbevegelsen marsjerte gjennom Markens. Det er en bekymringsverdig tilvekst, og miljøet organiserer seg bedre enn før, sier Sadiq – og henviser til PST sin nye, nasjonale trusselvurdering fra september, som viser økt grunn til bekymring nasjonalt:

– PST har observert en negativ utvikling i truslene fra høyreekstreme. Vi vurderer det nå som mulig at norske høyreekstreme vil forsøke å gjennomføre terrorhandlinger det kommende året, skriver PST.

Fra høyreekstremist til avradikalisering

Kristian Hole

Pelle (41) fra Stockholm, som ikke ønsker å gå ut med fullt navn, var også en av foredragsholderne fredag formiddag. Da han var tolv år gammel ble han med i et av de høyreekstreme miljøene i Stockholm. Han peker på en utrygg oppvekst i et hierarkisk miljø og utenforskap på skolen som noen av grunnene til at han havnet i miljøet.

– Jeg søkte faktisk etter trygghet. Jeg oppfattet min verden som utrygg og hadde et behov for å ta kontroll over eget liv og ikke føle meg utsatt.

– Hvordan var det å være med i dette høyreekstreme miljøet?

– I begynnelsen var vi naive og kunne ikke så mye om ideologien. Etter hvert ble det mer og mer politisk og vi prøvde å etterligne den amerikanske bevegelsen The Order. Vi hadde frittstående terroristceller, som ikke skulle kjenne til hverandre, og vi var rundt 6 til 8 stykker i vår gjeng.

– I starten handlet noen av konfliktene om innvandring, og vi hadde gatekonfrontasjoner mot folk fra andre land eller andre subkulturer og grupper. I Sverige på den tiden var det flere grupperinger i gatene, noe som ofte skapte konfrontasjoner.

Da Pelle var 20 år valgte han å bryte med miljøet, etter at han følte en dobbeltmoral og svik i miljøet. De siste 15 årene har han jobbet med avradikalisering av blant andre høyreekstremister i et prosjekt i Sverige som heter EXIT.

– Det er veldig ressurskrevende å søke etter mennesker som radikaliseres. Det vi gjør er ofte å hjelpe foreldre og de som er nært i nettverket til de som er i ferd med å radikaliseres. Om de menneskene rundt individet søker hjelp tidlig, da kan vi raskt komme inn og motvirke radikalisering, sier han avslutningsvis.