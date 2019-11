Nå blir veggene rundt Kunstsiloen til utendørsgalleri: – Håper mange vil stoppe for å kikke

– Jeg ble nylig interessert i kunst og begynte med tegning for kort tid siden. Så dette er noe av det første jeg har laget, forteller Silje Augland (14), elev på Knuden – Kristiansand kulturskole.

– Vi håper at mange vil stoppe for å kikke på veggen, legger medelev Tina Booth (15) til.

Da mørket senket seg onsdag kveld tok elever fra både Tangen videregående og Knuden – Kristiansand kulturskole fram sprayboksene for å uttrykke seg kunstnerisk på veggen foran Kunstsiloen, i regi av Sørlandets Kunstmuseum (SKMU).

– Verkene skal stå minst en uke

Kristian Hole

I årene framover, helt til Knuden – Kristiansand kulturskole åpner sin nye kulturskole ved siden av Kunstsilo høsten 2022, skal veggene rundt byggeplassen fungere som et midlertidig, utendørs galleri – med vekslende utstillinger.

– Vi har planer om mange spennende prosjekter utover byggeperioden der alle kulturskolens elever fra Søgne, Songdalen og Kristiansand er involvert, sier Lene Dalgård, rådgiver og prosjektutvikler ved Sørlandets Kunstmuseum og fungerende avdelingsleder for visuell kunst på Knuden.

Hun legger til at det blir spennende å se hvor lenge verkene som elevene har laget får stå:

– Når man lager gatekunst i offentligheten er det en uskreven regel at verkene skal få stå minst en uke, men det kan jo hende noen kommer og sprayer over det. Det kommer uansett til å skje etter hvert. Sånn er det. Det gjelder derfor å dokumentere ved å få tatt bilder med en gang, oppfordrer Dalgård elevene.

Kristian Hole

– Kommer stadig til å skje noe her

Kristian Hole

Gatekunstner Arne Vilhelm Tellefsen er hentet inn som koordinator for kunstprosjektet. Han håper at både unger i barnehagen, SFO-elever, skoleelever, videregående elever og etablerte kunstnere fra inn- og utland får sjansen etter hvert til å uttrykke seg på veggen.

– Dette er et veldig kult prosjekt å være med på. Hvorfor ikke utnytte at vi har et midlertidig, utendørs galleri her? Det kommer stadig til å skje noe på denne veggen, sier Tellefsen.