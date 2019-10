Sandra (29) lever med bipolar lidelse og angst: – Kunne bli så ille at jeg måtte på sykehuset

– Det er ingen som egentlig ser at jeg er syk, og når jeg forteller folk at jeg har bipolar lidelse blir de sjokkerte. Det er få som klarer å forstå hva det egentlig innebærer å ha denne diagnosen.

Torsdag 10. oktober markeres verdensdagen for psykisk helse. Sandra Natvig fra Kristiansand fikk diagnosen bipolar lidelse for sju år siden. For å opplyse andre og fjerne stigma, ønsker hun å gi et innblikk i hvordan det er å leve med diagnosen.

Søvnløse netter og tårer

Damares Stenbakk

Natvig begynte å merke at noe var galt allerede det siste året på videregående, men klarte ikke helt å sette fingeren på det. Flere netter brast hun i gråt og fikk ikke sove. I tillegg slet hun med å konsentrere seg på skolen og opplevde sterke humørsvingninger. Flere rundt henne tenkte at det var en ungdomsfase eller at «det er bare slik hun er».

Det var først da hun oppsøkte psykolog for sju år siden at hun fikk diagnosen bipolar lidelse. Selv om det var tøft å få diagnosen, var det også en lettelse å endelig få en forklaring på alle symptomene.

– Jeg gikk til psykolog og fikk utredet dette. På den første timen sa han at det ikke var noe tvil: «Du har bipolar lidelse og angst», forteller hun med lettelse i stemmen.

Bipolar lidelse er en psykisk lidelse som gjør at både humøret og aktivitetsnivået svinger mer enn hos andre personer. Ordet bipolar betyr «to poler» og representerer mani og depresjon.

To prosent blir rammet

Ifølge Norsk Helseinformatikk anslås det at cirka to prosent av befolkningen i Norge får diagnosen bipolar. Sykdommen forekommer oftest i tenårene og hos yngre voksne.

Fylkeskontakt i bipolarforeningen Agder, Grethe Matzow, mener at det derfor er viktig å følge opp personer med symptomer i tidlig alder.

– Bipolar lidelse er en kronisk lidelse du har for livet, men du kan lære deg å leve med den. Det er ingen medisin som gjør deg frisk, men det finnes mange gode behandlinger. Hvis du klarer å fange det opp tidlig så kan du slippe de voldsomme depresjonene og store følelsene mye lettere, forklarer Matzow.

Damares Stenbakk

Bak statistikken ligger det utallige historier om personer som sliter i hverdagen. Natvigs historie er bare en av mange.

– Lidelsen kommer jeg til å ha resten av livet. Man blir ikke frisk. Det er noen stoffer i hjernen det er for mye av – og for lite av. Det kan man ikke gjøre noe med, men jeg jobber med meg selv for å leve et normalt liv, sier Natvig.

29-åringen utdyper at det å leve med bipolar lidelse kan være utmattende i hverdagen, siden de to motpolene i humøret krever mye energi.

– Alle mennesker har opp- og nedturer, men det å være bipolar er som en himla berg- og dalbane. Når du først har høyt aktivitetsnivå mister du ofte kontroll over deg selv. Og når du er langt nede ligger du der med ingen energi og får en følelse av at ingenting i livet gir mening. Det leder ofte til mørke tanker.

Fakta: Bipolar lidelse Bipolar lidelse er en samlebetegnelse på psykiske vansker der betydelig svingninger i sinnsstemning, energinivå og væremåte er noen av kjennetegnene.

En person som har en bipolar lidelse, kan pendle fra dyp nedstemthet og passivitet til oppstemthet og høyt aktivitetsnivå.

Det anslås at sykdommen rammer mellom 1 og 2 prosent av befolkningen, og menn og kvinner i like stor grad. Kilde: Psykologiforeningen / Folkehelseinstituttet

– Hele kroppen ristet mens jeg gråt

Damares Stenbakk

Flere med bipolar lidelse plages også av angst, noe Natvig har følt mye i hverdagen. På det verste fikk hun så alvorlige angstanfall i sosiale sammenhenger at hun ble kjørt av ambulanse til legevakten og akuttmottaket.

– Jeg måtte lete etter pusten, og kjente en klump i halsen og brystet. Hele kroppen ristet mens jeg gråt. Det føltes ut som jeg holdt på å dø. Selv om det bare varte i fem-ti minutter føltes det ut som en time, forklarer hun og utdyper:

– Når jeg fikk anfall mistet jeg kontroll over meg selv, og i de verste tilfellene visste jeg ikke om jeg kom til å gjøre noe dumt med meg selv. Da kunne det bli så ille at jeg måtte inn på sykehuset.

Fakta: Angstlidelse Frykt, redsel og angst er normale reaksjoner på ytre og indre hendelser som oppleves som truende eller farlige.

Ved siden av den psykiske angstopplevelsen fører slike hendelser til stressreaksjoner med kroppslige symptomer som blant annet hjertebank, svetting, varme eller kuldefølelse.

Angst er en av de vanligste psykiske helseplagene i Norge. Om lag 30 prosent får en angstlidelse i løpet av livet. Ofte opptrer angst i kombinasjon med depresjon. Kilde: Norsk Helseinformatikk / Rådet for psykisk helse

Aldri god nok

Årsakene til bipolar lidelse er sammensatte, men sykdommen er fastslått å være arvelig. En enkel episode kan utløses av ytre stress, redusert søvn eller andre belastende livshendelser. Bruk av rusmidler eller uregelmessig livsførsel kan utløse sykdommen hos disponerte personer, ifølge NHI.

Det har vært flere utløsende faktorer som har trigget lidelsen hos Natvig. En av årsakene var det å aldri føle seg god nok – verken innen utdanning, fritidsaktiviteter eller hos nære relasjoner.

– Jeg har lært å leve med det og har det bedre nå. Det som har hjulpet i mitt tilfelle er fysisk aktivitet og det å være åpen om lidelsen for å opplyse og fjerne stigma, sier Natvig.

Damares Stenbakk

Grethe Matzow mener også at åpenhet er viktig. Hun håper verdensdagen for psykisk helse og årets kampanje «Gi tid», kan bidra til å opplyse folk om hvordan det virkelig er å leve med psykiske lidelser.

– Kampanjen er folkeopplysning. Det er utrolig mange velfungerende mennesker som sliter. Alle kjenner nok noen eller har noen i sine nære relasjoner som sliter. Åpenhet og at folk forstår mer betyr utrolig mye for dem det gjelder, sier Matzow avslutningsvis.