Festival som gjenoppstår og trippelkonsert – Sjekk hva som skjer i helga

Stribefeber gjenoppstår

Hvor: Stiftelsen Arkivets freds- og menneskerettighetssenter

Stiftelsen Arkivets freds- og menneskerettighetssenter Når: Lørdag og søndag

Etter to års pause er Stribefeber tilbake. Tegneseriefestivalen arrangeres for femte gang lørdag og søndag på Stiftelsen Arkivet freds- og menneskerettighetssenter – rett over veien fra Samsen kulturhus.

– Hovedtema for festivalen i 2019 vil være tegneserier med et globalt utsyn på emner som krig, migrasjon, menneskerettigheter, propaganda og ytringsfrihet. På vår scene på Arkivet vil flere foredragsholdere presentere kunstprosjekter som er knyttet til det prioriterte temafeltet. De har i sine verk tatt utgangspunkt i menneskeskjebner og samfunn som er berørt eller rammet av kollaps, kriser og oppløsning, skriver festivalen på nettsiden.

Trippelkonsert på Caledonien

Martin Litwicki

Hvor: Radisson Blue Caledonien Hotel

Radisson Blue Caledonien Hotel Når: Lørdag kveld

Lørdag kveld spiller de lokale rockelegendene Flying Crap på Caledonien Hall, etterfulgt av Honningbarna og Turbonegro. Med andre ord blir det en rocka kveld med trekløveret, i regi av Svart Belte Booking.

– Turbonegro feirer tretti år på veien og Honningbarna ti. Da lager vi selvsagt fest i Kristiansands storstue Caledonien Hall, står det i arrangementet.

NB: Konsertrekken er utsolgt.

Dra på samtidskunst-festival

Dagmara Wojtanowicz / Platform Nord

Hvor: Teateret

Teateret Når: Fredag kveld og lørdag kveld

Denne uka arrangeres Platform Nord for fjerde gang i Kristiansand fra 9. til 12. oktober, hvor utvalgte unge nordiske samtidskunstnere viser fram sine verk. Festivalens program byr på foredrag, scenekunst, musikk og mye mer.

– Teateret i Kristiansand forvandles til et bankende utstillingsvindu for unge nordiske samtidskunstnere. Festivalen legger til rette for at lovende kunstnere får danne nettverk, utvikle seg selv og ikke minst vise fram egne kunstneriske verk og installasjoner, skriver Platform Nord.

En av årets kunstnere, Thomas Voll, setter opp danseforestillingen «When Boys Cry» som tematiserer voldtekt av menn.

– Danseforestillingen «When Boys Cry» omhandler ensomhet og skam. I et trangt rom på Teateret møter vi en ung gutts historie som formidles igjennom en voksen manns kropp. Publikum tas med tilbake i tid til den dagen som skulle forandre livet hans for alltid, skriver festivalen.

Dobbeltkonsert på Håndverkeren

Vegard Damsgaard

Hvor: Håndverkeren

Håndverkeren Når: Lørdag kveld

Lørdag kveld er det duket for dobbeltkonsert på Håndverkeren.

– Since June er et Kristiansand-basert band med beina godt plantet i pop- og rockesjangerne, mens The Fan Scare spiller livlige coverlåter fra rockens historie, skriver Håndverkeren.

Se en god film

Filmweb

Hvor: Kristiansand kino

Kristiansand kino Når: Fredag til søndag

Frister det heller å se en film?

Kinohøsten byr på barnefilmer som «Toy Story 4» og «Kaptein Sabeltann og den magiske diamant», ungdomsfilmer som «Disco» og spennende Hollywood-nyheter som «Joker» og «Gemini Man» – hvor Will Smith får i oppdrag å drepe en yngre utgave av seg selv.

Frister det heller å bli hjemme? Da kan du sjekke ut KRSby-guiden over hva som er nytt på HBO Nordic og Netflix i oktober!