– Hva hadde du gjort om du ikke fikk mulighet til å bestemme over egen økonomi og kropp?

– Kongo er fortsatt et konservativt land hvor et flertall av menn dominerer samfunnet. Vi fra Europa har mulighet til å bidra med kunnskap og bistand til kvinner som ofrer seg daglig for et bedre liv. Som flyktning vet jeg hva håp kan gjøre, og det er det du gir disse kvinnene ved å hjelpe dem, forteller Feza Kininga (27).

Søndag er det klart for årets TV-aksjon på NRK, som retter fokus mot å forbedre kvinners rettigheter i ni land. Blant disse er Kongo, som er fødelandet til Kininga.

Sammen med foreldrene og fem søsken kom hun som flyktning til Arendal bare 12 år gammel. Full av drømmer om et bedre liv med frihet, likestilling og selvstendighet.

Fakta: TV-aksjonen 2019 Årets TV-aksjon går av stabelen søndag 20. oktober.

I forhold til befolkningstall er det verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner.

7000 frivillige over hele landet organiserer TV-aksjonen gjennom 600 kommune- og bydelskomiteer.

100.000 bøssebærere besøker 2,3 millioner husstander.

TV-aksjonen har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt hjelp til millioner av mennesker. Totalt har TV-aksjonen samlet inn ni milliarder kroner.

Årets midler går til CAREs programmer i ni land: Mali, Rwanda, Niger, Myanmar, Den demokratiske republikken Kongo, Afghanistan, Burundi, Jordan og Palestina. Kilde: CARE

Tredje verste landet for kvinner

Damares Stenbakk

På den norske regjeringens nettside står det at «Kvinner har generelt lav status i Kongo og det rapporteres jevnlig om voldtekt og andre brudd på kvinners rettigheter», og organisasjonen CARE har tidligere rangert landet som det tredje verste landet for kvinner å bo i.

– Kongo er et av landene med mye ulike utfordringer og kriser. Når det er krise i et land er det ofte de som har minst fra før de det går hardest utover, og det er kvinner som blir hardest rammet, forklarer humanitærrådgiver i CARE, Gunhilde Utsogn, til KRSby.

Tv-aksjonens mål er at alle kvinner skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. I Kiningas fødeland er det fortsatt en lang vei å gå før disse tre punktene blir en realitet i hverdagen.

– Du kan fortsatt tjene egne penger der, men det er i kulturen å måtte gi dem til menn. Jeg husker fra barndommen at min mor var en selvstendig kvinne, men måtte gi alle pengene hun tjente til min far – som hadde kontroll på økonomien. Det er helt vanlig, forteller Feza Kininga.

– Hva tenker du selv kan forbedres med tanke på kvinners rettigheter i land som Kongo?

– Kunnskap kan gjøre alt og belyse problemer. Alt må starte i skolen. Hvor får skolen informasjon fra? Regjeringen og politikerne. Om alt skal forbedres, må det forbedres gjennom dem som styrer landet, sier Kininga.

Systematisk diskriminering av kvinner

Damares Stenbakk

– Tar vi slike rettigheter for gitt i Norge?

– Hva hadde du gjort om du ikke fikk mulighet til å bestemme over egen økonomi og kropp? Dette tar vi for gitt. Du får ikke støtte for å være gravid eller permisjon fra jobb. Og er du syk? Nei, du har ikke råd til å være syk. Det er ikke et alternativ engang, forklarer hun.

I 2017 reiste hun ned til Kongo for å gjenforenes med familiemedlemmer. Det fikk henne til å innse hvor heldig hun selv er som er oppvokst i Norge, et land som ser verdien av likestilling.

Damares Stenbakk

– Turen fikk meg til å innse hvor heldige vi er som bor i Norge. Menn i Kongo har ennå ikke fått en kvinnelig røst som de virkelig lytter til eller en stemme som de tar seriøst når det gjelder kvinners rettigheter.

Det var en av flere grunner til at Kininga nå tar bachelor i psykologi på Ansgar Høgskole i Kristiansand. Hun ønsker å hjelpe traumatiserte og fattige kvinner i fødelandet.

– Jeg ønsker å bli psykolog og gi tilbake med kunnskapen jeg har fått fra Norge, ved å hjelpe traumatiserte kvinner som har blitt utsatt for seksuell tortur som krigføring.

Hjelper 1,5 millioner

Gunhilde Utsogn (38) fra Søgne er humanitærrådgiver i CARE, og har felterfaring fra to av landene aksjonsmidlene i år skal gå til.

Hun bodde og jobbet nesten to år i Kongo og litt over ett år i Mali, hvor hun drev med hjelpearbeid for FNs kontor for koordinering av nødhjelp.

Anna K. Ekre

– Jeg har sett på nært hold at dette er et stort behov. Å drive bistand som er kvinne- og likestillingsfokusert er en god måte å drive bistand på. Man får gjerne hjulpet mange flere indirekte, som barn og andre i familien.

– Hva er målet med årets aksjon?

– Målet med aksjonsmidlene er å nå 400.000 kvinner direkte, men vi i CARE regner med at dette indirekte vil hjelpe 1,5 millioner mennesker fordi de kvinnene hjelper noen i sitt nærmiljø når de får bedre økonomisk kjøpekraft, sier hun og utdyper:

–Det gjør at hele familien får bedre økonomi og utgjør en forskjell med å for eksempel få sendt barna på skole. Familier som har vært fattige og får ekstra penger kan for eksempel få bedre muligheter til å få helsehjelp, og om noe går noe galt har man en buffer.

Utsogn presiserer viktigheten og koblingen mellom god helse og det å være i stand til å tjene egne penger.

– Det er lettere å tjene penger om du har god helse og omvendt. Har du god økonomisk kjøpekraft blir ofte du mer hørt på. Det så vi i Mali og Niger, hvor kvinnene som hadde spare og lånegrupper gikk sammen, og da får større påvirkningskraft og kan påvirke samfunnet sitt på en god måte. Vi har også sett fine eksempler på kvinner som har f.eks gått inn i lokalpolitikken i landet sitt, sier hun avslutningsvis.